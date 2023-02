El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos que han prestado servicio de manera voluntaria en Turquía. Ocho hombres y una mujer forman el total del grupo de bomberos que han ido hasta Turquía de manera voluntaria a salvar vidas. María García, la única mujer del equipo, ha hecho hincapié en que "la tragedia y la emergencia real empiezan ahora".

Han sido muchas las tragedias que han vivido en primera persona estos bomberos durante su labor en Turquía. Francisco Javier Luque, Pedro Luque, José Antonio Solano, Jair Pereira, Jorge Marín, María García, Antonio Manuel Cobos, Lorenzo Álvarez y Jaime Navarro son sus nombres. "Nuestro trabajo es muy vocacional y queremos aportar nuestro granito de arena". No son circunstancias agradables y nos venimos con una carga después de lo que hemos vivido", ha aclarado María García en representación de sus compañeros.

Francisco Salado ha explicado que estos bomberos vienen de vivir unas "jornadas físicas durísimas y que son difíciles de asimilar psicológicamente". “Estos héroes, de los que siempre presumimos porque los admiramos de verdad, representan lo mejor de la sociedad, lo mejor de todos y cada uno de nosotros; el espejo en el que nos gustaría mirarnos”, ha añadido.

El presidente ha añadido que el trabajo se ha realizado con la colaboración de ONGs como Bomberos Sin Fronteras, Bomberos por el Mundo y G.E.R.C.C.M.A y ha reconocido que "merecen un sincero reconocimiento". “Quiero que sepáis que estamos muy orgullosos de vosotros y de todos los españoles que han colaborado en las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes. La labor de los perros de búsqueda ha sido esencial”.

Premios "M de Málaga"

La Diputación de Málaga entregará un reconocimiento especial a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que se desplazaron a Turquía tras el terrible terremoto. Se otorgará en el marco de la ceremonia de los premios ‘M de Málaga’, que se celebrará con motivo del Día de Andalucía el próximo lunes, 27 de febrero a las 12:00 horas, en el auditorio Edgar Neville.

"Estos héroes, de los que siempre presumimos porque los admiramos de verdad, representan lo mejor de la sociedad, lo mejor de todos y cada uno de nosotros; el espejo en el que nos gustaría mirarnos. Sé que no les gusta la etiqueta de héroes, pero no otra forma de llamar a quienes demuestran una y otra vez su valentía y solidaridad para ayudar a quienes más lo necesitan”, ha manifestado Salado.

"Queremos volver"

María García, en representación de todos sus compañeros, ha contado algunas de las trágicas situaciones que han vivido en Turquía. "Nuestro corazón sigue allí y queremos volver cuanto antes. No somos héroes", ha asegurado.

"Al principio existe empatía, pero después la curva de atención baja y la tragedia empieza ahora. En el post catástrofe se pierde el foco mediático y ahora empieza lo peor", ha insistido García. Algunos de los problemas con los que se pueden encontrar ahora, según la profesional, son la "potabilización del agua, la propagación de enfermedades y familias desestructuradas".

"En este tipo de situaciones hay muchas familias que quedan desestructuradas y muchos niños huérfanos que no están ni registrados. Esos niños no tienen un control y ocurren cosas que no quiero ni pensar. Tráfico de órganos, prostitución infantil... desde aquí hago un llamamiento a los medios de comunicación, a las instituciones y a la población porque la emergencia es real".

María García ha expresado su deseo y el de sus compañeros de regresar: "ahora mismo estamos con los proyectos post-emergencia, pero queremos volver y mientras antes, mejor".