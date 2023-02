Los concesionarios andaluces afianzaron en 2022 su empleo y cerraron con un total 15.581 personas en el sector de la distribución y la reparación de vehículos frente a las 15.427 del año anterior, según datos presentados este miércoles por la patronal Faconauto. Pese al mal comportamiento del mercado del automóvil en lo referente a ventas (cayeron un 5% hasta situarse en 82.000 unidades), los concesionarios lograron alcanzar una rentabilidad positiva del 2,1%, (la más alta de los últimos diez años).

"Esto ha permitido a las empresas soportar sus plantillas y, en muchos casos, ampliarlas con nuevos perfiles profesionales vinculados sobre todo a procesos digitales, al impulso de nuevas áreas de negocio y al buen momento que atraviesa la posventa", ha apuntado Faconauto.

Los concesionarios andaluces disminuyeron así el pasado año un 8,5% su facturación, que se quedó en los 4.760 millones de euros (a nivel nacional se mantuvo y se situó en los 36.137 millones). Por áreas de actividad, la que más sufrió fue la de vehículo de ocasión, que cayó un 26,2% (1.234 millones), muy penalizada por la falta de stock de vehículos usados "jóvenes", que son la base del negocio de los concesionarios, mientras que la facturación de la posventa se mantuvo el año pasado en 830 millones.

Faconauto afirma que, pese a que las matriculaciones cayeron, la facturación procedente del vehículo nuevo también se mantuvo debido sobre todo al "apreciable incremento del precio de los vehículos", que se encarecieron de media el 8,6% en 2022, hasta los 33.750 euros.

Esta cifra culmina una trayectoria que se ha acentuado desde la pandemia, con una subida media en el precio del 23% desde 2019. La patronal de concesionarios ha vinculado esta tendencia al "importante esfuerzo tecnológico" que están haciendo los fabricantes para acelerar la descarbonización de sus modelos, situación que se ha visto agravada "por la carestía de producto derivada de la crisis de los microprocesadores y por el encarecimiento de las materias primas".

Cuellos de botella por resolver

De esta forma, los cuellos de botella en el aprovisionamiento de vehículos, así como el contexto económico general, siguieron condicionando mucho la actividad del sector. En Málaga, por ejemplo, el 2022 cerró con unas 21.900 matriculaciones, prácticamente las mismas que el año anterior, y mantienen una tónica muy baja. Las ventas siguen así más de un 30% por debajo de la época de la prepandemia ya que en 2018 o 2019 se movieron por encima de las 30.000.

Y aunque 2023 sí ha arrancado con una buena cifra en enero, Faconauto cree que es circunstancial y que este año volverá a ser flojo en ventas a nivel nacional. Se mantiene una previsión con dos posibles escenarios: un crecimiento del 5% al que habría que sumar un 10% adicional si se solucionan al fin los cuellos de botella en la producción.

"No podemos conformarnos con estos niveles de matriculaciones porque no son suficientes y, además, no son las que está pidiendo Europa en vehículos electrificados. Se necesitan medidas muy concretas para salir de esta peligrosa tendencia y, al tiempo, avanzar en la electrificación. Necesitamos que se tomen en serio las malas estadísticas de ventas de vehículos y sus consecuencias. No podemos perder un año más", ha valorado la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez.

El número de concesionarios baja y se teme por el empleo

La red oficial de concesionarios en España quedó establecida el año pasado en 2.011 concesionarios (263 de ellos, andaluces), continuando la pérdida de efectivos en las redes: en los últimos diez años se han perdido 700. El sector en nuestro país está acelerando su concentración, pero Faconauto advierte de "detrás de esta pérdida de concesionarios también están las sucesivas crisis económicas".

En cualquier caso, la patronal vincula el mantenimiento del empleo a que se recupere el umbral del millón de vehículos comercializados en nuestro país y ha recordado que en el periodo 2017-2022 los concesionarios han perdido más de 8.000 puestos de trabajo, por el recorte de puntos de venta, derivado de la concentración que está experimentando el sector. De igual modo, el propio mercado se ha ido haciendo más pequeño en esta transición hacia el vehículo eléctrico y tras el impacto de la pandemia.

EL presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha advertido que el mercado español empequeñecerá aún más si sale adelante la nueva normativa Euro 7.

"Nos puede dejar en la irrelevancia como país productor y también puede llevarse por delante buena parte del tejido empresarial que representa la distribución de vehículos. El resultado será el contrario del esperado: se aleja el vehículo privado del ciudadano medio, porque los coches serán más caros, se impide la renovación del parque y se pone en peligro el proceso de descarbonización. Los Gobiernos de países productores, como el nuestro, tendrán que buscar el equilibrio entre afrontar la reconversión hacia una movilidad más sostenible y no dejar en el alero el porvenir del sector", ha explicado.