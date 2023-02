Reciclar en casa puede que sea algo habitual en la sociedad actual pero, ¿qué ocurre con ese plástico? Carmen Ladrón de Guevara y Óscar de Cózar lo muestran con su proyecto ‘Marea Plastic’. Esta iniciativa de la Escuela de Ingenierías Industriales tiene como misión concienciar y educar sobre la importancia de la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la utilización del plástico.

El equipo es multidisciplinar. Hay profesores de Informática, de Derecho y de Marketing. El grupo de estudiantes lo forman jóvenes de Ingeniería Mecánica, de Ingeniería de Diseño, del máster de Mecatrónica y de Ingeniería Química.

«Esta iniciativa surge porque unos alumnos vieron el movimiento Precious Plastics y pensaron que sería buena idea hacer algo así. Contactaron con nosotros y pedimos financiación a Smart Campus. Poco a poco se fueron sumando alumnos al proyecto. Tenemos algunos que están becados, otros que han desarrollado su TFG o TFM...», explican.

El movimiento internacional social ‘Precious Plastic’ trabaja para crear máquinas a partir de componentes reciclados, pero da un paso más, con el diseño y la fabricación de nuevo equipamiento científico, que supera el desarrollado hasta ahora.

El principal objetivo de ‘Marea Plastic’ es enseñar al público la necesidad que hay de reducir la generación de nuevos plásticos. «Pero no es solo eso, también queremos que la gente vea qué ha pasado con los plásticos que están reutilizando qué hay detrás de todo eso, el proceso. Es lo que nosotros llamamos economía circular», cuenta Ladrón de Guevara.

Por lo general, cuando un objeto ya se ha dejado de utilizar y no es útil se convierte en residuo. ‘Marea Plastic’ busca la materia prima de esos deshechos para fabricar nuevos objetos con ese plástico.

Esto requiere de un proceso con varios pasos en un orden lógico. Ahora mismo están terminando las máquinas y la parte de recoger y producir vendrá más adelante. Las máquinas que utilizan para ello las han fabricado los propios alumnos que forman parte del proyecto. Algunas como la trituradora, la inyectora y la extrusora salen del movimiento ‘Precious Plastics’. En cambio, la lavadora y la bobinadora la han diseñado y fabricado los alumnos como proyectos de TFG.

El proceso

«Ahora mismo el plástico que nos llega es el que traemos nosotros o el que nos traen los alumnos. No tenemos un espacio muy grande para almacenarlo. Algunas empresas ya se han puesto en contacto con nosotros para aportarnos sus residuos plásticos, pero claro, tenemos que ver cuánto tiempo tardamos en triturarlo y demás», detalla la investigadora.

«El plástico llega y se clasifica según el tipo. Una vez se ha clasificado se pasa por la trituradora. Las virutas que obtenemos se pueden pasar por la inyectora, que mediante presión mecánica se pasan por el tubo y se calientan hasta que se derriten y se crea un fluido. Se coloca en el molde y puedes sacar, por ejemplo, mosquetones. Esa es una de las opciones», explica.

Máquinas también recicladas

Todas las máquinas que han fabricado están hechas con materiales reciclado. «La intención es que cualquiera que vea el proceso sepa lo que ocurre dentro de las máquinas, por eso todas son transparentes, para que se pueda observar el proceso y sean partícipes de todo. «Con plástico reutilizado se puede hacer de todo. El principal problema es el coste de los moldes. Un macetero, un mosquetón, un soporte para el móvil, unas gafas de sol...»

El laboratorio de ‘Marea Plastic’ está ubicado de manera temporal en la Escuela de Ingenierías Industriales, pero el proyecto acaba en mayo. «Más adelante buscaremos otros medios para financiarnos y otros alumnos que quieran participar. Nuestra intención es seguir, pero como todo, esto lleva tiempo».

"Nuestra idea es tener un laboratorio portátil para movernos por los diferentes barrios y que las personas traigan plástico"

Laboratorio portátil

Carmen Ladrón de Guevara hace hincapié en la importancia que tiene que la gente vea lo que hacen con sus residuos y que se sientan parte de ello. «Nuestra idea es tener una especie de laboratorio portátil para movernos por los diferentes barrios de Málaga y que las personas vean todo el proceso y traigan plástico. Las máquinas se colocarían por orden lógico y al final se irían con un nuevo objeto a partir de su residuo», comenta esta responsable del proyecto.

Otra opción, añade, sería saber cuántos gramos de plástico llevan los consumidores y darles un objeto ya fabricado previamente del mismo valor.

«Queremos que interactúen con las máquinas porque estamos acostumbrados a que el reciclaje ocurre en una planta de reciclaje donde no sabemos lo que pasa, no tenemos ni idea de dónde acaban nuestros residuos, simplemente nosotros los ponemos en el contenedor amarillo o en el contenedor azul y ya se sabrá, no sabemos exactamente cómo funciona. De esta manera lo estás viendo y además te llevas esa recompensa de decir, bueno pues, oye, me he llevado esto para casa y va a seguir siendo útil y no va a acabar en el mar. La semana pasada me puse en contacto con la EMT para preguntarles si nos podrían aportar un autobús antiguo para que hiciese de laboratorio portátil. No sabemos lo que vamos a llegar a conseguir, pero queremos seguir adelante», concluye.