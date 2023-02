La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha respondido a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que retiró ayer la bandera de España antes de comparecer ante los medios.

Antes de comenzar la rueda de prensa para presentar las mociones de cara al pleno de mañana, Losada se ha apartado del atril para acercarse la bandera de España, imitando a la portavoz de Junts aunque a la inversa.

"Yo es que sí me siento a gusto con este símbolo, me reconforta y sobre todo me recuerda por qué entré en política. Y a quien le moleste no debería estar en una institución pública", ha espetado la portavoz de Ciudadanos.

Losada ya se pronunció ayer en sus redes sociales sobre el acto protagonizado por Míriam Nogueras en la sala de prensa del Congreso, calificando como "intolerable" que en España se gobierne "con quienes apartan y se avergüenzan de nuestra bandera".

La portavoz naranja compartió en su cuenta de Twitter un vídeo de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en el que defendía que "debería ser obligatorio respetar y no despreciar los símbolos oficiales" para dar una rueda de prensa en el Congreso. "Increíble es que la gente a la que le da asco la bandera de España es hoy la que decide lo que hace el Gobierno de España".