El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado durante la celebración del pleno ordinario de febrero que el Ayuntamiento se abrirá a los malagueños para que contemplen las obras de arte que adornan las paredes de la Casona del Parque.

El primer edil ha explicado que se está trabajando en la organización de visitas gratuitas y que el Área de Protocolo está elaborando un folleto informativo con el contenido estas rutas, que incluirán la réplica del pintor malagueño Ceferino Castro de la obra “El Fusilamiento de Torrijos” de Antonio Gisbert, que se expone en el Museo del Prado. Esta réplica fue donada por el artista malagueño al consistorio en 1932.

De la Torre ha comunicado esta iniciativa durante el debate de una moción presentada por Ciudadanos, que ha salido adelante por unanimidad, en la que se insiste en la petición de cesión temporal de la obra original de Gisbert, de 1888, y que el Prado ha rechazado por “razones de conservación”.

Asimismo, en la moción se vuelve a solicitar al Museo Arqueológico Nacional que la Lex Flavia, las tablas romanas que contienen la propia fundación de la ciudad, “regrese definitivamente a Málaga”, otra solicitud que fue rechazada al consistorio malagueño.

“Siempre hemos dejado claro que se trata de algo temporal, no somos partidarios de desmantelar los museos pero sí es verdad que estas dos piezas tienen un simbolismo muy especial para la ciudad de Málaga”, ha defendido la concejala de Cultura, Noelia Losada, que ha puesto como ejemplo la cesión de las obras de Kandinsky al Museo Ruso en 2017. “Málaga ha demostrado una solvencia excelente en exposiciones artísticas de primerísimo nivel. Si no nos detallan más, entenderemos que no hay motivos técnicos sino políticos. No quiero pensar que por motivos territoriales se nos niegue esta posibilidad”.

La propuesta ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, incluido el Partido Popular, pese a que el día anterior, en la rueda de prensa previa al pleno, De la Torre esgrimió que le resultaba “difícil” apoyar la moción de su socia de gobierno, Noelia Losada, porque entendía la postura del Museo del Prado y del Museo Arqueológico Nacional.

Con todo, durante el debate de la moción, el regidor ha compartido sus “dudas” de que la cesión pueda ser posible debido a las exigencias de conversación y, en el caso de las tablas romanas, por el mal estado en el que se encuentran.

“Vi la Lex Flavia y el estado de esta pieza, del original, es muy deteriorado. Estuvo en el Ejido durante bastantes siglos hasta que aparece en mitad del XIX pasaron casi 2.000 años. Si hubiéramos tenido un museo arqueológico, se hubiera quedado aquí”, ha opinado el primer edil. “Veo difícil que el Museo Arqueológico Nacional nos lo preste o el Prado lo preste por el tamaño del cuadro original”.

De la Torre ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el colegio Lex Flavia Malicitana -que ha recogido firmas para que las tablas romanas vuelvan a la ciudad- cuente con un facsímil, esto es, una réplica, al igual que la que se conserva en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga.

“No entendemos qué se pone en duda para no cedernos temporalmente esta magnífica obra que se exhibe en el Prado y que desde los más mayores hasta los más pequeños no podemos evitar quedarnos extasiados contemplando esta obra. No puedo todo el mundo puede ir al museo del Prado ni tampoco a la antesala de alcaldía a ver la réplica”, ha manifestado la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos.

Desde el Partido Socialista, la edil Lorena Doña ha considerado que la moción debería haberse votado como institucional -Ciudadanos ha indicado que no contaba con el apoyo del PP- y ha reiterado el apoyo de su grupo municipal a la propuesta de Losada.