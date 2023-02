Asia Ortega (Hasta el cielo y El Internado: Las Cumbres) protagoniza, junto a María Pedraza y Bernardo Flores, ‘Urban. La vida es nuestra’.

Asia interpreta a Yanet, una chica que lucha por sobrevivir como buenamente puede persiguiendo un sueño que parece inalcanzable: el de llegar a ser una estrella de la música: "Yanet es muy leona, muy diva. He encontrado parecido, me parezco mucho a ella en algunas cosas", asegura Asia Ortega.

La nueva serie de Mediaset cuyo escenario ha sido Málaga, está producida por Jota Aceytuno. Una serie donde la cultura urbana es la protagonista.

El rodaje ha permitido a los actores conocer la ciudad desde otra perspectiva: "No me gusta sentirme guiri o turista cuando viajó a los sitios. He descubierto una Málaga autentica, diferente. Ha sido un enlace mental con la Barcelona que conozco, me gusta los eventos culturales, lo que proclama el barrio y los jóvenes", afirma Ortega.

En su estancia estos 49 días en la capital, la actriz ha podido conocer lugares como la Casa Invisible. Un sitio que ha dejado prendada a Asia: "Estuve en la Invisible. Me gusto un montón, sitios como este se tienen que mantener en pie. No se pueden perder", manifiesta.

Y añade que "sitios como estos estén dan independencia y poder al pueblo".