El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Jorge Quero, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "la publicación de los contratos menores de 2022 de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) como máximo responsable de la entidad".

El edil del PSOE y consejero por este grupo lo ha pedido así "al máximo responsable del Consejo de Administración tras una reciente denuncia del comité de empresa de Smassa por la contratación de un nuevo director de obras" en los trabajos del aparcamiento Pío Baroja, por cuya mala gestión y supuestos casos de acoso laboral y prevaricación administrativa" la justicia investiga a su gerente, Manuel Díaz.

"Exigimos a De la Torre que no se incumpla la Ley de Transparencia, porque estamos viendo movimientos muy sospechosos en esta sociedad mixta", según ha apuntado Quero a través de un comunicado.

Para el socialista, "esto tendría graves repercusiones judiciales y le animamos al alcalde, al concejal José del Río y al gerente de Smassa, Manuel Díaz, que pongan luz y taquígrafos para que los consejeros y los partidos de la oposición podamos ver en qué se invierten el dinero de los ciudadanos".

En el mismo orden de cosas, Quero se ha referido a la contratación de Alejandro Donaire como jefe de departamento de obras en Smassa, "una dirección que formaba parte de la Oficina Técnica en esta empresa municipal que hasta septiembre de 2022 era dirigida por la funcionaria Trinidad Rodríguez, denunciante por un presunto caso de acoso laboral a manos del gerente de la entidad".

Para el socialista, "esta designación a dedo es un contrato que no respeta la Relación de Puestos de Trabajo, que no ha pasado por el comité de empresa, ni por el Consejo de Administración, que se han vulnerado las normas de publicidad y procedimiento para su adjudicación. La dirección de obras de los aparcamientos de Málaga está ahora en manos de un trabajador que no es funcionario".

Estas declaraciones las ha realizado Quero "días después de la denuncia realizada por el comité de empresa de Smassa" por lo que consideran "una contratación irregular y la modificación de la estructura operativa de la entidad para penalizar la denuncia de Trinidad Rodríguez a su gerente".

Demanda ante el juzgado de lo social

Concretamente, este escrito dirigido al Juzgado de lo Social señala que "se ha creado un conflicto con la creación de un nuevo puesto de trabajo como jefe de departamento de Obras que no estaba contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo".

Según el documento judicial, el pasado mes de agosto la gerencia de Smassa toma la determinación de dividir en dos partes la Oficina Técnica que dirigía Trinidad Rodríguez, creando dos nuevos departamentos: la dirección de Proyectos, que dirige la denunciante, y el departamento de Obras, "que pasa a dirigir el contratado a dedo, Alejandro Donaire", critica Quero.

El socialista ha explicado que esta decisión se toma "después de que la señora Trinidad Rodríguez insta el protocolo de acoso contra el gerente de Smassa, porque le estaba empujando a sobrepasar líneas rojas que le hubieran llevado a la cárcel, tal y como indicó Rodríguez durante una sesión plenaria".

El 26 de agosto de 2022 se notifica al representante de los trabajadores de Smassa en el Consejo de Administración, Manuel Lima, que se produce "este desdoblamiento de la Oficina Técnica en dos departamentos". El 12 de septiembre, el Comité de Empresa rechaza esta modificación porque "no existen razones organizativas aludidas por la empresa para justificar el cambio, responde a una vindicación contra la anterior jefa de la Oficina Técnica, Trinidad Rodríguez", según Lima.

Asimismo, alude a "un probable caso de mobbing en el trabajo", a la vez que la contratación de este nuevo director "altera la relación de los puestos de trabajo en la sociedad mixta sin pasar por el comité de empresa, tampoco por el Consejo de Administración y sin que se haya negociado con los sindicatos", ha aclarado Lima según el comunicado del PSOE.

Además, esta nueva situación cuenta con "los informes desfavorables tanto de la jefa de la Oficina Técnica, como de cinco técnicos de Smassa y dos trabajos de investigación externos, también desfavorables", reza en el escrito interpuesto en el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga por el comité de empresa de la entidad.

Para el representante de los trabajadores en el Consejo de Administración, la contratación de un nuevo técnico para dirigir "un departamento de Obras, que formaba parte de la Oficina Técnica, "vulnera los artículos 50 y 51 del convenio colectivo", que se suma a la denuncia de la exjefa Trinidad Rodríguez.

Lima y la propia Rodríguez insisten, según los socialistas, "en que el desdoblamiento de la Oficina Técnica en dos departamentos es nulo de pleno derecho e improcedente", además de que responde a "un castigo porque responde a la coacción del gerente para que Rodríguez firmara informes que favorezcan determinadas circunstancias que ha propiciado la UTE de Pío Baroja y que le son especialmente favorables".

Esto estaría relacionado "con el plazo --retraso de la obra-- y con el dinero, pretendiendo la condonación de la sanción por ese retraso como el aumento del coste de la obra", reza en el cuerpo de la denuncia firmada por el comité de empresa según han indicado los socialistas.

En el documento se señala que, de hecho, Rodríguez "advirtió al gerente de que la propia adjudicación estaba por debajo de los costes casi rozando la baja temeraria, ya que la empresa presentó un presupuesto en el que según sus cálculos faltaban unos 300.000 euros en el coste de dicha obra".

Según Lima, que ha sido expedientado con once días sin empleo y sueldo "por manifestar a medios de comunicación la comisión de presuntas irregularidades en la contratación de las obras del aparcamiento soterrado bajo las pistas del CEIP Valle-Inclán", la fecha del juicio "es el 15 de mayo de 2023".