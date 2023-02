Ante el auge y la proliferación de clínicas de estética en la mayor parte de las provincias españolas, que realizan los más diversos tratamientos para la mejora del cuerpo, se viene observando la proliferación de un nuevo ‘enemigo’ de este tipo de establecimientos que perjudica ostensiblemente el trabajo de los profesionales acreditados: el intrusismo laboral, que en la mayoría de los casos aboca a una mala praxis profesional y que repercute negativamente en el conjunto del colectivo de los verdaderos profesionales. De todo lo que conlleva el intrusismo en la profesión estética, charlamos con la doctora María Ortiz, responsable de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Málaga.

Hay mucha preocupación en el sector de las clínicas estéticas por los flagrantes casos de intrusismo laboral que están manchando el buen trabajo de los especialistas estéticos. ¿No es así?

Estamos viendo en los medios de comunicación en los últimos meses demasiadas noticias sobre malas praxis y hábitos de supuestos profesionales en clínicas de estética. Ante estos actos creo que es importante y muy necesario hacer un llamamiento al cuidado de la salud y a la responsabilidad de la sociedad en general para conocer y así ver dónde empieza la medicina estética y hasta dónde llega. Pues bien, creo que este momento es el idóneo para contestar a esa pregunta: la medicina estética comienza cuando el futuro profesional se embarca en unos estudios de medicina, no en enfermería, ni en empresariales ni mucho menos en un grado de auxiliar de estética; y ¿dónde termina entonces?, termina cuando el procedimiento es quirúrgico, ahí entra el campo del cirujano, que por supuesto, también ha estudiado medicina y ha hecho una especialidad de cinco años. Si bien la medicina estética en estos momentos no forma parte del MIR, sí es necesario obtener las competencias profesionales exigidas para el desarrollo de la actividad, y esto pasa por realizar un máster de un año de especialización tras haber terminado la carrera de Medicina.

¿Por qué esta lucha?

Es evidente que la estética en general se está instalando cada vez más en nuestras vidas. El gustarse a uno mismo, verse bien, mostrar a los demás nuestra mejor cara, la poderosa influencia de las redes sociales, y un largo etcétera de cambios que vivimos actualmente en la sociedad nos han llevado a darle una importancia sobremanera a la estética. Está muy claro que una cosa es la imagen que proyectamos, la ropa, el pelo, el maquillaje, y otra muy distinta es jugar con la salud de las personas.

El año pasado el Tribunal Supremo dictó sentencia sobre las competencias fallando a favor de las sociedades médicas...

Sí. Es una sentencia muy importante para el desarrollo de la profesión que indicaba que cuando exista una unidad de cirugía plástica o una unidad de cirugía estética, estas unidades deberán responder al contenido que se indica en la norma estatal básica para poder ser autorizadas como tales unidades de cirugía estética o de cirugía plástica, de forma que el incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a que tales unidades no sean autorizadas. La SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) viene manifestando desde hace bastantes años que la profesión médica es una sola, y que la medicina y cirugía estética, puede ser realizada indistintamente por las distintas especialidades médicas que contemplen dicho procedimiento como propio de la especialidad así como por licenciados en medicina y cirugía capacitados clínicamente para ello, pero sin utilización de la titulación de especialista.

¿Es cierto que está aumentando el número de pacientes que acuden a los centros habilitados para que les arreglen los desaguisados que les han hecho en determinados centros estéticos?

Rotundamente, sí. Cada vez son más los pacientes que acuden a clínicas y centros acreditados con médicos cualificados para que les solucionemos problemas o arreglemos destrozos que les han realizado personas sin titulación, cualificación y, por supuesto sin alta médica en sanidad. En mis consultas, tanto en la de Hospital Quirón, como en la clínica de cirugía plástica con la que colaboro en Granada, he pasado de tener uno o ningún caso al año de complicaciones por mala praxis de tratamientos realizados por «supuestos profesionales», en estancias de una peluquería , a cinco o seis casos en los últimos seis meses.

Lo que diferencia al verdadero profesional médico del intruso es su visión de 360 grados de todo el procedimiento médico estético.

Esto es así, sin duda. El médico es el único profesional con la formación y competencia para realizar, por ejemplo, infiltraciones intradérmicas, procedimientos de cirugía menor, tratamientos con láseres fraccionados y ablativos y muchos más. Para realizar todos estos tratamientos, no sólo se debe tener conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo humano y de los procedimientos que se realizan, sino también de las posibles complicaciones y efectos adversos que puedan surgir para poder preveerlos y solucionarlos en cualquier caso.

¿Cómo deben proceder los futuros pacientes que se quieran someter a cualquier tipo de tratamiento estético para no ‘caer’ en centros o en manos de profesionales no cualificados en la especialidad?

Siempre digo lo mismo cuando me hacen esta pregunta. Mientras que la responsabilidad del médico es formarse, la del paciente es informarse y no dejar de pedir las certificaciones y las titulaciones de los médicos que les van a hacer los tratamientos. Las sociedades médicas hacemos hincapié en que los pacientes vayan a centros médicos cualificados con personal cualificado ya que los tratamientos de estética son competencia exclusiva de los médicos, según la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado. Siempre recomendamos que busquen los profesionales en las sociedades médicas de cada ciudad o en la sociedad médica estatal. Todos los que aparecemos en la sociedad médica estamos habilitados para ejercer la medicina estética. Si el nombre del médico que nos va a hacer el tratamiento no aparece en ese listado, hay que desconfiar.