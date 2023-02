La ciudad de Málaga ha celebrado este martes el acto institucional con motivo del Día de Andalucía. El alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado que la educación es "progreso" y ha incidido en que "si queremos para nuestra tierra un gran futuro, como queremos en este día más que nunca, comprometámonos todos en dedicar atención a dar la mejor educación a los niños, jóvenes y adolescentes".

Ha insistido, por tanto, en la importancia de "más y mejor" educación, que, ha remarcado, "es la clave de la igualdad social y el progreso en los territorios". Es más, ha asegurado que "los territorios y países que dedican más atención a la educación en todos sus planos, progresan; el que no lo hace, no progresa igual", lo hace "más despacio, más imperfecto".

De igual modo, ha indicado que "hoy es Día de Andalucía, pero tenemos que procurar que sea todos los días del año", ha señalado el alcalde, que ha hablado también de "los retos que nos quedan", ya que, entre otros, "no estamos en el nivel medio de la renta española, no estamos en el porcentaje del PIB generado por la industria, que es uno de los indicadores de desarrollo dentro de España y Europa, y no tenemos el nivel de empresas abundantes en proporción al tejido empresarial como ocurre en otros territorios más desarrollados del país y Europa".

"Eso son los retos junto con otros más que se podrían añadir, pero estoy convencido de que reflexiones como las de hoy y las de todo el conjunto del año nos ayudarán, siempre que lo hagamos desde el amor a nuestra tierra", ha agregado.

Asimismo, el regidor ha recordado también el fusilamiento de Blas Infante el 11 de agosto de 1936 en la Guerra Civil y ha dicho que "el camino hacia las libertades en España no fue fácil".

En el acto ha intervenido también el periodista Ignacio Martínez, que ha sido el encargado de pronunciar el discurso conmemorativo de esta efeméride.

Así, ha destacado que "nuestra variedad es nuestra riqueza" y ha deseado que "la vitalidad de Andalucía, la fuerza de su cultura, de sus tradiciones, de su capital humano, tecnológico y físico se multipliquen con la cooperación y especialización de los territorios".

"Que todas las andalucías se miren con buenos ojos. Que no sea flor de un día la unidad sin recelos con la que celebramos siempre este 28 de febrero", ha señalado durante su intervención.

Ha agregado que "el Día de Andalucía es una fiesta que crece con los años" y ha señalado que "43 años después, esta jornada se presta a buenos propósitos". De igual modo, ha indicado que "todas las voces hablan de orgullo, liderazgos y esperanza en el futuro; incluso hice un ensayo con el eChatGPT y también me lo dijo", ha detallado.

Al respecto, ha dicho que sus "buenos propósitos añaden que Andalucía sea mucho más que las partes que la componen, más que las cuatro regiones geográficas que la vertebran de forma horizontal. El deseo de que sus territorios convivan, se especialicen y cooperen y así la acerquen a los estándares de prosperidad de España y Europa", ha abundado.

De igual modo, ha recordado que la región "es antiquísima" y ha destacado que "Andalucía es una unidad múltiple. Y su variedad es su riqueza y cuanto más variada, más rica. Y podría decir lo mismo de España y de Europa".

Por otro lado, ha agregado que "estamos lejos de ser aquella Andalucía, culta, industriosa y feliz que Blas Infante soñaba que iba a imponer el encanto de su genio. Pero es verdad que también tenemos grandes recursos humanos, naturales, culturales y tecnológicos", ha dicho, al tiempo que ha valorado que "somos una primera potencia europea en turismo y agricultura, pero con poca dimensión empresarial y escaso desarrollo industrial". "Tenemos muy buenas empresas, pero pocas", ha apostillado. Eso sí, ha continuado, "tenemos empresas industriales líderes mundiales". "Muy buenas, pocas todavía", ha abundado.

Ha aludido a que en el campo de la historia, la cultura y la ciencia "tenemos una tradición milenaria" y ha tenido palabras para Blas Infante, que "acuñó un regionalismo solidario, proclamó un ideal andalucista y miró al mundo con buenos ojos".

"Un intelectual honesto, liberal y demócrata, un estudioso soñador. Su origen en Casares y que fuese en Ronda, en la Asamblea andalucista de 1918, donde promovió la aprobación de los actuales himno y escudo de la autonomía, es un precedente de la centralidad que Málaga ocupa en la moderna historia regional". Sobre Málaga, entre otros, ha incidido en que "tiene un papel esencial que jugar en el entendimiento regional".

Monumento

Al inicio del acto y la ofrenda floral, que ha tenido lugar en el monumento a Blas Infante en la avenida de la Aurora, el alcalde de Málaga ha aludido "al espacio reducido" para celebrar la efeméride, anunciando el traslado del monumento dedicado a Blas Infante y el mástil con la bandera de Andalucía a los jardines de la Aurora, los jardines de Picasso, "donde habrá más comodidad para todos".

No obstante, tras ser cuestionado por los periodistas al concluir el acto, y tras el rechazo de algunas vecinas asistentes, ha precisado sobre el monumento que "hay una opinión de las que han estado aquí, que, en principio es una opinión parcial pero para mi tiene mucho valor, que prefieren que quede aquí", por lo que "será más fácil llevarse el mástil que el monumento".

"Es verdad que aquí no hay sitio, no hay espacio para desarrollar un acto para que pueda venir la gente con comodidad, por las plantas, la acera, la calzada...", ha enumerado, insistiendo en que es "un espacio muy poco apropiado". Por ello, ha explicado que, finalmente, se llevará a los citado lugar el mástil con la bandera y se realizará allí el acto.

Al respecto, ha añadido que se verá cómo reacciona el público, si van más. "Ya sondearemos, haremos las cosas con consenso", ha apostillado. "He entendido que este tema sería bien visto, bien es verdad que no ha habido tiempo de sondear la opinión; y luego los que están aquí no les gustó la idea" del traslado del monumento, por lo que "lo frenamos y pondremos un mástil grande con la bandera andaluza allí, en la zona donde tuvo lugar el acto del 4 de diciembre de 77".