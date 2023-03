El desalojo de Cristina y su familia, de su casa ubicada en la calle Padre Martín en el barrio malagueño de Carlinda, no se ha producido y han conseguido seguir en su vivienda hasta el 24 de abril. El núcleo familiar está formado por Cristina, la madre de la familia, tres menores, una hija con una discapacidad cognitiva del 86% y su otra hija de 21 años, madre de uno de los menores. El único sustento es la pensión de la mujer con discapacidad.

Esta mañana estaba previsto que UCI-Santander dejase en la calle a la familia de Cristina. "El proceso judicial era anterior a la ley Del Real Decreto, por lo que el juez no ha tenido en consideración la vulnerabilidad de esta familia. Se están violando los derechos de los menores", lamentaba un miembro de la PAH (Plataforma de los Afectados por la Hipoteca) a este diario.

En la negociación también han estado representantes de Izquierda Unida y de Adelante Málaga, además de la Comisión Judicial. "A mí me parece muy bien que el juez considere que una familia no pueda tener derecho a quedarse en la casa, pero cuando hay menores, está la ley del menor, está la ley de protección a la infancia, es decir, tú no puedes echar a un menor a la calle sin una alternativa. Eso está claro. Y aquí se están echando niños a la calle", han detallado fuentes de la PAH presentes esta mañana en Carlinda.

24 de abril

La próxima vez que Cristina tendrá que enfrentarse al desalojo de su familia es el 24 de abril. En ese tiempo, esperan en la PAH, que el juez considere la condición de vulnerabilidad de este núcleo familiar. "Primero vamos a hablar con el banco e intentar negociar un alquiler social. Nosotros intentamos siempre recuperar todas las viviendas para las familias y que no haya un desarraigo para los menores, porque esas chiquillas, esos chiquillos van al colegio de su barriada, esa señora no tiene un coche para desplazarse. En fin, hay que ser realistas. Entonces intentamos que la familia no se vaya de la casa. Hay que articularse con servicios sociales y con el ayuntamiento para intentar negociar con el banco".

Desahucios como norma

"Si la gente supiese lo que pasa en Málaga se echaría las manos a la cabeza. Es brutal. Tenemos aproximadamente cinco desahucios diarios en Málaga. Tenemos una ley que no es de obligado cumplimiento, es decir, que se deja a consideración de los jueces, pero que se están violando los derechos de los menores", han asegurado fuentes de la PAH.