Los hoteleros de Málaga muestran su expectación ante la llegada de los Grammy Latinos a Andalucía

Hay expectación entre el sector hotelero de la Costa del Sol, que actualmente oferta más de 135.000 camas en la provincia (sin incluir en dicho cupo las viviendas existentes con fines turísticos), por la llegada en el mes de noviembre a Andalucía de la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latinos.

«Aunque el evento principal se celebre en Sevilla, la Junta nos ha informado hace unos días de que habrá conciertos por las distintas provincias y que el objetivo de este acuerdo es el de promocionar a Andalucía en su conjunto», expresó este mismo miércoles el vicepresidente ejecutivo de la patronal costasoleña Aehcos, Javier Hernández.

Para los hoteleros malagueños, este evento de interés global marcará un antes y un después. Y es que las audiencias son millonarias cada vez que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación entrega sus reconocimientos «a la excelencia artística y técnica de la música grabada, mediante votaciones entre pares y siempre entre producciones musicales cantadas en español, portugués u otros idiomas de países de habla hispana o lusoparlantes».

Hernández insiste en que Málaga sabe que se trata de un «evento mundial» y es consciente «de que durante un periodo de tiempo prolongado va a generar distintos conciertos en distintas zonas de Andalucía. De esta forma, el sector hotelero en la provincia está muy a favor de esta iniciativa, aunque sea para Sevilla el mayor impacto económico».

«Se trata de poner aún más en el mapa Andalucía, como también pretende la candidatura de la Expo 2027 para Málaga. Será cuando se tome la decisión en junio, y sepamos si finalmente se celebra en la Costa del Sol o no, cuando tendremos que sentarnos para ver cómo se configura todo. De momento sabemos que en el caso de la Expo la duración no será de seis meses como ocurrió en Sevilla. Ahora no coincidiría con los meses de temporada alta y sería por un periodo mucho más corto», agrega el propio vicepresidente de Aehcos.

«En este último caso sabemos ya que habrá disponibilidad de alojamientos. Pero respecto a los Grammy aún no tenemos el calendario sobre la mesa. En cualquier caso, después de conocer que se abren nuevas conexiones por avión con Estados Unidos, consideramos que se trata de un escaparate ideal para que millones de personas puedan redescubrir lo que representa Málaga en el contexto global», especifica.

De ese auge de la Costa del Sol y del resto de la provincia también hablan los datos del puente festivo del Día de Andalucía, con una ocupación de casi el 70%, que cumple con lo esperado por parte de la patronal hotelera. Hernández incide en que la ocupación ha sido ligeramente inferior a la de 2022, pero que el colectivo se encuentra «satisfecho en líneas generales con este puente, en el que el impacto económico por cliente sí ha sido superior».

La propia asociación empresarial calcula que los ingresos medios brutos por cliente alojado durante un periodo de cinco días, del viernes 24 al martes 28, han superado la cifra de 69,50 euros, frente a los casi 64 euros de las mismas fechas del pasado año.

En cuanto al conjunto del mes de febrero recién concluido, la patronal hotelera cifra la ocupación de cierre del mes en el 65,15%, en este caso tres puntos por encima de la del mismo mes en 2019. Y se remarca que predomina un mes más la clientela internacional, que representa actualmente un 60% del total de visitantes y de turistas alojados.

Con dichos números, las perspectivas para la próxima Semana Santa vuelven a ser muy positivas, después de varios años lastrados por las medidas frente al Covid.