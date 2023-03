El PSOE y el PP encallan en el fuego cruzado de la corrupción

Cuando ya falta menos de un trimestre para las elecciones municipales del 28 de mayo, el ‘cuerpo a cuerpo’ entre el PSOE y el PP ha encallado en el fuego cruzado de las acusaciones sobre corrupción. La onda expansiva de la política nacional ha vuelto a tierras malagueñas con la visita a Marbella de la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, y una comparecencia de los populares sobre el ‘caso Mediador’.

Acompañada por el líder provincial del PSOE, Dani Pérez, y el ‘alcaldable’ local Pepe Bernal en su recorrido por la ciudad costasoleña, Eva Granados sostuvo que «el PP lleva la corrupción en su ADN, y por eso no ven nada extraño en mantener en sus filas a imputados». «Cuando Feijoo mira hacia atrás en el Senado se encuentra con la alcaldesa de Marbella, porque la cara B de Feijoo se llama encubrimiento de la corrupción», dijo sin perder de vista la investigación abierta en la Cámara Alta en relación al patrimonio de la regidora marbellí.

Asimismo, la portavoz socialista en el Senado insistió en que «el PP intenta tapar con una alfombra la corrupción, al mantener a Ángeles Muñoz en su escaño como senadora, ahora investigada por el código de conducta de la Cámara Alta».

«El Senado ha iniciado un procedimiento para pedir en la cámara de incompatibilidades la activación del Código de Conducta porque vemos muchos espacios ocultos sobre el patrimonio declarado, queremos poner luz para que se esclarezca cuál es el verdadero patrimonio de la señora Muñoz», recordó Granados.

Por su parte, el candidato del PSOE a la alcaldía marbellí y portavoz en la Diputación, Pepe Bernal, enfatizó que «la ciudadanía de Marbella está abochornada por la imagen que se está ofreciendo del municipio en toda España por culpa de su alcaldesa, vinculada al narcotráfico y al blanqueo de dinero, a sociedad en paraísos fiscales y ahora también a una investigación, la primera que se va a hacer en la historia a una senadora, por haber mentido al Senado».

«Ángeles Muñoz tiene que decirnos cómo y cuándo recibió una donación por parte de su marido, procesado por blanqueo de la droga, del 50% de una sociedad que adquirieron en su día a través de Gibraltar; tiene que explicarnos por qué mintió al Senado cuando dijo que solo tenía el 50% de una vivienda de lujo en Suecia, mientras la realidad es que siempre fue suya al 100%, y sobre todo tiene que explicar por qué a día de hoy sigue ocultando que es la propietaria de una sociedad en Suecia con la que tiene aquí en Marbella una vivienda de lujo», dijo.

Cuando la turné malagueña de la portavoz socialista en el Senado ya había comenzado en un centro social de la capital, el PP de Málaga anunció una convocatoria urgente que situaba una hora después a su coordinador general, el coíno Cristóbal Ortega, sobre la tarima de su sede provincial. Y la percha de su intervención no era otra que el ‘caso Mediador’, que le ha costado el escaño al diputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’.

Al igual que hicieran horas antes algunos dirigentes del PP andaluz o el portavoz de la Junta Ramón Fernández-Pacheco, Cristóbal Ortega ahondó en la presunta implicación de diputados socialistas de Andalucía en la trama que investiga una red de supuestos favores a empresarios, con el cobro de mordidas o fiestas en prostíbulos asociadas al modus operandi: «El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, debe aclarar si hay diputados andaluces del PSOE relacionados».

A su juicio, «Espadas debe ser transparente y, si no lo es, seguirá poniendo en cuestión la imagen del PSOE andaluz».

«Estos hechos nos recuerdan demasiado a la trama de los ERE en Andalucía; no podemos quedarnos impasibles ante hechos tan graves y, sobre todo, cuando el fantasma de la corrupción vuelve a planear sobre el socialismo andaluz, los malagueños tenemos derecho a saber si hay parlamentarios socialistas andaluces y malagueños que puedan estar relacionados con este caso», añadió Cristóbal Ortega.

El dirigente provincial del PP insistió en que «los socialistas tienen una obligación con la justicia pero también una obligación moral con los andaluces, después de la imagen que dejaron de Andalucía y el daño que hicieron con el mayor caso de corrupción de la historia del país, como son los ERE». «Que nos digan qué sabían en torno a este caso como organización y que no tengan miedo en señalar si hay corruptos entre sus filas; le pido al PSOE de Andalucía y al de Málaga que no intenten tapar la corrupción en este país ni en esta comunidad autónoma para que estos corruptos no sean condenados eventualmente a penas inferiores», recalcó Ortega en el marco de otra ilustrativa entrega del ‘cuerpo a cuerpo’ que están librando el PP y el PSOE en la antesala de las elecciones del 25M.