La falta de información y de formularios frenan las solicitudes de cambio de sexo

Los mayores de 16 años ya pueden cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil sin la necesidad de presentar informes médicos o psicológicos y sin tener que iniciar un proceso de hormonación previo. La Ley Trans entró en vigor el pasado jueves y ya son muchas las personas que han acudido a solicitar un cambio registral por escrito. En Málaga, los solicitantes se han encontrado con la falta de protocolos y formularios, además del paro convocado por los letrados de la Administración de Justicia, lo que ha frenado estos trámites.

La Ley Trans se aprobó hace dos semanas y su publicación en el BOE el pasado miércoles acabó con los requisitos que contemplaba la norma anterior: al menos dos años de hormonación y un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género. Desde este jueves, cualquier persona que así lo desee podrá acudir al Registro Civil y solicitar un cambio de sexo registral. Los menores de 14 a 16 años deberán tener el consentimiento de sus padres, mientras que los niños de 12 a 14 años podrán hacerlo siempre que cuenten con la autorización de un juez.

Esta nueva ley abre un mundo de posibilidades para muchas personas que encontraban dificultades en la anterior normativa. En la provincia, sin embargo, aún tendrán que esperar algo más para poder solicitar este requerimiento, ya que los funcionarios aseguran que aún no han sido informados del protocolo a seguir.

La realidad es que en el día de ayer entraba en vigor la ley y los funcionarios no tenían instrucciones ni el protocolo, por lo que no podían cursar esa solicitud

«La realidad es que en el día de ayer entraba en vigor la ley y los funcionarios no tenían instrucciones ni el protocolo, por lo que no podían cursar esa solicitud», traslada José Miguel Ruiz, delegado de CSIF Justicia Málaga. Si bien desde el Ministerio de Justicia aseguran que el Registro Civil «está preparado para llevar a cabo este cambio de legislación», lo cierto es que en la provincia aún no existen «protocolos ni modelos de formularios normalizados para rellenarlos».

Así, todas las personas que están acudiendo a solicitar un cambio de sexo se topan con una situación que sobrepasa al personal de la Administración: «Vivimos una situación en vivo y en directo, en la cual una persona se alteraba al no poder realizar esta solicitud y los compañeros le intentaban explicar que ellos no eran parte del problema, sino parte de la solución. Tomaron nota y le dijeron que intentarían darle una respuesta lo más pronto posible».

Una respuesta que debe llegar en forma de instrucciones y medios: «Lo normal es adaptar los sistemas informáticos y sacar unos modelos normalizados para formalizar esas solicitudes. No hay un protocolo claro que se haya dado por parte del ministerio ni de la consejería», advierte José Miguel Ruiz.

Huelga de letrados

A esta situación se une, además, el paro convocado por los letrados de la Administración de Justicia que se inició el pasado 24 de enero. Esta huelga, que suma ya algo más de un mes, está teniendo su impacto en el funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país, con un seguimiento que ha llegado a alcanzar el 78%.

Todo ello afecta de manera directa a la aplicación de esta nueva ley, pues «se da la casualidad de que el letrado, que es el superior jerárquico, no está, ya que hay muchos compañeros que se han sumado a la huelga», indica Ruiz.

Desde CSIF exigen, por tanto, que las administraciones competentes «elaboren un plan de adaptación con respecto al sistema informático, así como los modelos que haya que cursar para tramitar estas solicitudes».