Los 150 años de historia del Real Club Mediterráneo

Hace 150 años nació el Real Club Mediterráneo. En concreto, un 20 de septiembre de 1873. Un grupo de jóvenes malagueños que eran aficionados al deporte náutico lo fundaron. Su primer presidente fue Tomás Heredia Livermore. La vinculación del Club con el Puerto de Málaga y La Farola siempre ha existido y se sigue manteniendo.

Una singularidad con la que cuenta el Club es que es el único que tiene el escudo con los colores rojo y gualda, además de la corona. Esto se debe a que la Junta General Extraordinaria de la entidad le ofreció la presidencia de honor al Rey Alfonso XIII, el cual aceptó. Se fundó como un club de remo, pero se han ido incorporando la vela, la natación, el triatlón, el pádel, el tenis, el frontón, spinning y actividades dirigidas de todo tipo. Cuenta con una amplia oferta de deporte adaptado.

«Somos una entidad abierta a Málaga, de interés público, autonómico y nacional. Organizamos eventos para poder recaudar dinero para el comedor de Santo Domingo, para Madre Coraje y todas las asociaciones que hay en Málaga. No es un club de élite como algunos se empeñan en querer ver. Es abierto, sin distinción de sexo, de edad o de ideas políticas. Aquí no se viene a hablar ni de política, ni de religión. Se viene a hacer deporte y a convivir con los amigos, básicamente», explica Eduardo Cestino, presidente del Real Club Mediterráneo.

Los integrantes del club hablan del mismo como «una segunda casa» y un sitio en el que «hacer vida familiar».

Cestino habla de la base familiar del Club a La Opinión: «La base familiar implica que a los niños que inician aquí el deporte, se les intenta educar en el deporte y en lo que no es el deporte, educarlos totalmente. Aquí hay niños que coinciden con sus padres, sus abuelos, e incluso, bisabuelos».

Palmarés

Los méritos del Club desde su inicios son bastantes. El Real Club Mediterráneo es el único áspalo que posee las dos máximas distinciones que concede España al deporte: la Placa de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Placa del Comité Olímpico Español. «Nombres como María Peláez, Feliz Gancedo, Theresa Zabell son muy destacados. No te voy a enumerar todo el palmarés porque no te quiero aburrir. Son muchos años», cuenta entre risas Cestino.

En el 150 aniversario del Real Club Mediterráneo, la Junta de Andalucía le ha otorgado la Medalla de Andalucía en la categoría de deporte. El presidente insiste en que la clave para que el club haya perdurado en el tiempo es que «los socios y los empleados han sido fieles. La medalla y el mérito es de ellos. Tenemos que reconocer que tenemos el apoyo de las entidades locales, del Ayuntamiento, de Diputación, de la Autoridad Portuaria, a Medio Ambiente, porque nos tiene una concesión en el pantano de La Viñuela para practicar allí el remo olímpico. Estamos muy agradecidos a todos».

La programación del Club este año, además de la que marca el calendario anual habitualmente, se enriquecerá con algunos eventos especiales como regatas de remo, festejos, etc.

Más que deporte

En el Club las actividades son diversas. Promueven la cultura mediante la biblioteca con la que cuentan en sus propias instalaciones, certámenes de lectura, de dibujo y de cuentos, una exposición anual de pintura abierta (que se celebra en septiembre)… Fiestas, bailes…

«El club es muy familiar, es el sitio ideal para criar a los hijos en un ambiente sano y deportista. Se utiliza el fomento de los deportes como vehículo para transmitir valores de compañerismo, esfuerzo, solidaridad, y valores éticos, de conseguir las cosas con lucha, pero siempre con respeto a los demás. Lo más bonito que tiene es que vas y ves a un montón de familias al completo compartiendo espacios y actividades desde un lugar de tranquilidad total porque es muy seguro. Haces lazos de amistad. Al final es tu segundo hogar», relata Juan Carlos Marfil, socio desde hace 18 años y vocal de remo.

Lo de que es un Club que se convierte en segunda casa lo sabe bien Guillermo Jiménez Smerdou, un socio y antiguo presidente del Club que tiene 95 años y es socio desde 1953. «Gran parte de mi vida la he pasado en el Club. Los veranos, los puentes, los inviernos… Empecé nadando 1.000 metros al día, me da pena no poder nadar ahora. Lo echo de menos».

Durante su presidencia fue el encargado de abrir la biblioteca a la que ahora van los niños y sus padres a leer o a llevarse los ejemplares a casa. «Me siento orgulloso de haber creado la biblioteca porque nació de la nada. Se creó entre los socios de manera desinteresada. Dedicábamos dos horas a la semana a la biblioteca. Cuando se finalizó, la mitad de los socios (1.500 aproximadamente) eran lectores habituales».

Smerdou coincide con el presidente, Eduardo Cestino, en que «no es un club de élite. Por aquí pasan desde médicos y empresarios, hasta empleados de empresas», asegura.