La calle Victoria espera una solución

Tanto en el programa electoral de los populares de 2015 como en el de 2019 aparece la misma frase: «Semipeatonalización de calle Victoria». Un año después de la reunión del concejal de Movilidad, José del Río, con la plataforma vecinal por la reurbanización de calle -fue en marzo de 2022-, La Opinión la recorre con dos miembros de la plataforma, el periodista Antonio Márquez y el relojero Germán Gil.

«Hace un año quedaron en que Urbanismo iba a presentar un proyecto o un avance y no han presentado nada», lamenta Antonio Márquez, al tiempo que califica la calle Victoria como «un ‘patchwork’, porque siempre se reparchea; a la vista está que no se le presta atención».

La calzada se hunde

Y así, un problema que provoca el reparcheo es el hundimiento cíclico de la calzada, dado que bajo ella pasa el colector centenario que encauza los arroyos del Calvario, Barcenillas y Olletas.

La presencia de esta bóveda subterránea se aprecia en el agrietamiento de la calzada en la parte más próxima a la acera por el paso incesante de los vehículos. «La comba que tiene la calle hace que el peso de los coches la vaya trillando, sobre todo la rueda derecha en sentido norte sur», precisa el periodista.

«No sabemos cómo está esa bóveda», critica por su parte Germán Gil, que destaca que los vecinos no han podido conocer aún un prometido informe municipal sobre su estado, tras el último socavón, en mayo de 2022.

¿Uno o dos carriles?

Con respecto a la semipeatonalización, los dos vecinos reconocen la limitada anchura de la calle pero subrayan que la plataforma no se decanta por si se deben mantener o no los dos carriles actuales. «No nos compete, pero sí es cierto que la calle no es lineal con respecto a la fachada, tiene entrantes y salientes que te van a demandar unas condiciones de seguridad y movilidad en cuanto la empiecen a estudiar», argumenta Antonio Márquez, mientras que Germán Gil destaca que, a la hora de contemplar una posible ampliación de las aceras, «el miedo de muchos vecinos es que se aproveche para ponerles terrazas bajo sus casas».

1,13 de anchura

Eso sí, en algunos tramos la estrechez es tan grande, «que si subes o bajas con un carrito, el que va en sentido contrario tiene que irse a la calzada, no hay otra», señala el comerciante, que saca un metro para medir el tramo más angosto: «1,13, incluido el bordillo» y eso si no se cuentan algunas farolas colocadas inesperadamente en medio de la acera. Y hasta continúa una antigua bahía de autobús que también estrecha un tramo de acera.

Más semáforos y pasos de cebra

A la espera de la reurbanización, los vecinos resaltan que mientras tanto se pueden llevar a cabo mejoras «de fácil solución», remarca Antonio Márquez, pues uno de los problemas es que, pese a la longitud de la calle, no abundan ni los semáforos ni los pasos de cebra, lo que provoca que muchos viandantes crucen por donde pueden.

La plataforma considera indispensable instalar sendos pasos de peatones a la altura de las calles Agua y Pedro de Molina y convertir en cruce semafórico el peligroso paso de peatones de calle Picacho, dado que los coches no tienen suficiente visibilidad y los accidentes son constantes. De eso sabe mucho la farmacéutica Marta Valero, de la farmacia de la esquina. «Aquí pasa de todo, la semana pasada a una chica la llevaron a un hospital con un golpe en la pierna», lamenta.

Los dos vecinos consideran la calle Victoria la puerta del Centro Histórico, por eso Germán Gil recuerda que la asociación de comerciantes de La Victoria no está a favor de que se construya en el solar del Astoria, «para así dejar esta zona con más amplitud y que la gente se adentre en el barrio».

En la misma zona consideran urgente colocar un semáforo interior en el parking de la Alcazaba, utilizado por muchos visitantes que al salir a calle Victoria, se la juegan.

«Como mensaje final queremos que la calle se actualice. La solución no es fácil pero no entendemos por qué se dilata el empezar», resume Antonio Márquez.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, respondió esta semana a los vecinos que «el proyecto va para adelante y se está trabajando en su redacción». El concejal recordó que en la calle Victoria coinciden varios proyectos como el de Carretería-Álamos, la futura insonorización del túnel de la Alcazaba, la construcción del Neoalbéniz y la reurbanización de la calle y hay que evitar que todo coincida en el tiempo. «Irá una detrás de la otra y en cuanto tengamos un documento gráfico se lo enseñaremos a los vecinos», informó.

Por su parte el concejal de Movilidad, José del Río, ve posible estudiar las mejoras en movilidad y seguridad vial que plantean los vecinos antes de la semipeatonalización. «Si nos lo plantean ahora, lo estudiamos», aseguró y recordó que para ello hay que presentar una solicitud con las propuestas.