Cuando el fútbol era fútbol

La primera vez que fui a ver un partido de fútbol de verdad fue en la temporada 1939-1940, en el campo de los Baños del Carmen. Yo tenía doce años, era alumno del Colegio de El Palo, donde jugábamos a la pelota en los recreos. Jugaban el Malacitano (después C.D. Málaga, más tarde Málaga C.F.) y otro equipo de segunda división, que era la categoría en la que militaba el equipo de la ciudad, y que tardó una pila de años en ascender a primera. El ascenso se produjo, finalmente, en 1949.

Fui asiduo seguidor del Malacitano. Iba todos los domingos de partido a los Baños del Carmen. Entonces todos los encuentros se disputaban los domingos por la tarde; lo de celebrarlos de noche vino muchos años después, cuando empezaron a dotar los estadios de iluminación artificial. Un partido un lunes o un viernes era impensable.

En la época que comento la alineación del equipo cada domingo era la misma porque, aunque parezca imposible, los jugadores no se lesionaban nunca. Siempre saltaban los mismos. Tanto es así que puedo repetir, sin equivocarme ni consultar ninguno de los libros de Fernando González Mart y de los hermanos Cortés sobre las historias del fútbol malagueño, la alineación del Malacitano de ¡todos los domingos!

La alineación, con descripción de cada puesto, era la siguiente: portero, Pedrín; defensa derecho, Chales; defensa izquierdo, Juanele; medio derecha, Pepito (a veces se acudía a su apellido, Junco); medio centro, Salazar; medio izquierda, Mitje; extremo derecha, Meri; interior derecha, Tomasín; delantero centro, Calderón; interior izquierda, Zárraga; extremo izquierda, Chacho.

La plantilla tenía tres o cuatro suplentes. Me acuerdo de Mendaro (portero), García Montoro (defensa izquierdo), Crespo (medio izquierdo)… y quizás alguno más, como Amancio, que creo que lo vi una solo vez.

En los primeros años la terminología del fútbol se regía por el origen del deporte; como había nacido en Inglaterra, el nuevo deporte se conocía por ‘foot-ball’; inmediatamente se españolizó la palabra: fútbol. Después hubo un intento de denominarlo balompié. Pero no prosperó.

Como en España teníamos el poderío de traducir a nuestra lengua las palabras extranjeras y decimos Londres y no London, Nueva York y no New York, Polonia, Hungría, Suecia, Dinamarca…, el córner lo convertimos en saque de esquina, los ‘liniers’ en jueces de línea, los ‘referees’ en árbitros, el ‘offside’ en fuera de juego…

Solo quedó míster, para identificar a los entrenadores, porque los primeros fueron todos ingleses, extendiéndose su uso hasta hoy, en que el míster puede ser argentino, holandés, alemán, italiano... así como los nacidos en Madrid, Elche, Zaragoza o Villanueva del Trabuco.

Las lesiones

Los jugadores de las antiguas ligas no se lesionaban nunca o en muy pocas ocasiones. Había una lesión que acababa con la carrera de algunos famosos. Era la fractura del menisco de la pierna derecha o izquierda. No había cura. Muchos jugadores de épocas pasadas tuvieron que abandonar el fútbol en su mejor momento. Afortunadamente, la Medicina descubrió que la cirugía era capaz de curar el daño. Hasta no hace mucho, la rotura de menisco exigía casi un año para curarse; modernamente es una lesión que se cura en pocos meses.

Cuando los equipos de fútbol no tenían en su plantilla licenciados en Educación Física, ni rehabilitadores, ni masajistas, ni sicólogos… los jugadores apenas si se lesionaban. Con el agua milagrosa tenían bastante.

Ahora, con profesionales perfectamente preparados, cualquier equipo, como el Málaga, tiene cada semana seis o siete jugadores en el llamado «dique seco» por una carga muscular, rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda, la misma lesión en la rodilla derecha, esguince en su tobillo izquierdo, molestias en el abductor derecho…

Reglas rígidas

En los años 20 del siglo pasado, las reglas del fútbol eran tan rígidas que si el portero o guardameta se rompía un brazo o una pierna y no podía seguir jugando, el equipo se quedaba con un jugador menos, y uno de los restantes, se ponía en la portería.

Y si un jugador de campo se lesionaba y tenía que abandonar el césped, el equipo se quedaba con diez efectivos. Y se cometía la barbaridad, en muchos casos, de inyectar al lesionado novocaína, y hala, a seguir jugando. Como se daban muchos casos, a veces, el jugador inyectado se quedaba en el campo ocupando el puesto de extremo izquierda para hacer bulto. A veces, al «cojo» (como se le denominaba), le llegaba un balón y ¡marcaba un gol! En el argot futbolero esa inesperada jugada era conocida por «el gol del cojo».

Un año (no sé cual), los que manejaban el fútbol y su reglamento, decidieron que en caso de lesión del portero podía ser sustituido por el suplente que se sentaba en el banquillo junto al míster y al llamado masajista, que en caso de lesiones saltaba al campo con una bolsa de agua que espurreaba en el rostro del futbolista. A veces se levantaba recuperado y volvía a jugar. De ahí, que se recurriera a calificar de «milagrosa» al agua que curaba en segundos los golpes, choques, encontronazos, patadas, pisotones y otros daños ocasionales o intencionados.

Por segunda vez, los expertos, decidieron admitir el cambio de un jugador lesionado por otro. Fue una revolución. Hoy se cambian incluso en partidos del campeonato del mundo, no sé cuántos jugadores (creo que hasta 5, y 6 si hay prórroga).

Lo intocable

Como modesto aficionado al fútbol, hay una cosa que todavía no comprendo que se mantenga, pese al cambio radical que se produjo cuando los expertos o entendidos decidieron modificar el sistema de puntuación.

Hasta no hace mucho, en cada encuentro, se ponían en juego dos puntos; al ganador le correspondían los dos puntos y en caso de empate, un punto para cada uno. El cambio del reglamento sorprendió a muchos aficionados: en lugar de dos puntos, tres en cada partido. Si había un ganador, los tres puntos para él, y si se producía un empate, un punto cada uno. El tercero se pierde y se pierde porque el reglamento no ha variado.

Y mi pregunta es: si en cada partido se ponen en juego tres puntos y ningún equipo marca al menos un gol ¿por qué tiene derecho cada equipo a un punto si no se lo ha ganado? El 0-0 no da derecho a nada; vamos, pienso yo. Los empates a cero no valen, o sea, ningún punto. Los equipos contendientes tienen que marcar un gol.

Es que a los expertos, entendidos, los peritos y los enterados se les ha olvidado algo tan sencillo como aceptar el principio del fútbol. Se reduce en: el fútbol es marcar goles y que no te los marquen. Así de simple.

Los pichichi

Yo no sé cuántos goles marcó el mítico jugador del Atlético (Athletic) de Bilbao conocido por Pichichi. Supongo que muchos, tanto que en el fútbol español, cada año, se concede el trofeo que lleva su nombre al jugador de Primera División que más goles marque en la temporada. Solamente cuentan los jugadores de la Primera División en el campeonato de liga. Cada equipo, en cualquiera de las muchas categorías, destaca al final de la temporada «al Pichichi».

Cuando leo, por ejemplo refiriéndose al Málaga, que «el Pichichi» fue tal o cual jugador que marcó ¡cuatro goles! en más de treinta partidos, siento vergüenza ajena. ¿Pichichi con cuatro dianas?. Dejémoslo en «pichi»… o en «pi».