Un invento malagueño que permite recibir paquetes sin estar en casa

Comprar online es una tendencia en auge. Cada vez se pide más por internet, pero el gran reto de las empresas de mensajería es encontrar alguien en casa a quién dejarle el paquete.

Por ello, un malagueño ha patentado un invento que permite recibir paquetes sin estar en casa. Se trata de Pomopack, una bolsa plegable, que ya se vende en Amazon.

La idea nació hace un par de veranos: «Se lo comenté a mi mujer y se me ocurrió porque los dos trabajamos y pedimos bastantes cosas online», afirma Miguel Ángel Ramírez, su creador.

Al no estar en casa, Miguel Ángel se encontró con la problemática de no tener donde dejar los paquetes que recibía: «Llegaba el repartidor y si no estabas tenía que dejarlo con el vecino o en alguna tienda. O esperar a que el mensajero llegue, era un rollo».

A raíz de esa necesidad, Ramírez empezó a buscar soluciones: «Me puse a buscar y vi que no existía alguna bolsa de tela donde dejar los paquetes; así que empecé a diseñar».

Sus bocetos primero fueron en papel, «tipo origami» y más tarde en cartulina para verlo a tamaño real: «Quedaba como un paquete de palomitas. Le hice cambios, le puse una cremallera en la parte frontal e intenté ver qué material le ponía», recuerda.

Una vez que tenía claro el diseño comenzó a hacerlo realidad y así nació Pomopack.

¿Cómo es Pomopack?

Pomopack es una bolsa plegable, que va sujeta al pomo de la puerta a través de una brida reutilizable. La parte trasera dispone de dos orificios de 10 mm de diámetro por donde introducir una brida reutilizable (incluida con la bolsa) para sujetar la bolsa al cuello del pomo de la puerta o cualquier reja exterior.

Cuenta con un sistema de cierre con cremalleras y códigos de seguridad en su parte frontal. Esto es lo que permite que se guarden los paquetes de manera segura, hasta que el usuario regrese a su casa e introduzca su código de seguridad para abrir la bolsa y sacar su pedido.

«Se deja la bolsa cerrada y al mensajero se le dice la clave Pomopack o a través de la aplicación de Amazon; que tiene opciones de entrega. Necesitas un alicate o algo fuerte para romper estas bridas», asegura.

En cuanto a las medidas, su creador afirma que «caben bastantes cajas grandes». Aunque Miguel Ángel advierte de que son bolsas «antivandalismo, pero no antirrobo»: «Siempre digo que se metan cosas por un valor de menos de 50 euros», recomienda.

Un invento innovador que ha tenido «una acogida increíble» y el «boca a boca» ha sido su mejor publicidad.

Los clientes de Ramírez se extienden por todo el territorio: «Creía que iba a tener acogida solo en Málaga, pero nos llegan pedidos desde Galicia, Madrid y otras ciudades».

Hasta el 28 de febrero estas bolsas se pueden comprar por 25 euros: «Es el precio de lanzamiento, a partir de ese día estarán a 31 euros con gastos de envío incluidos».