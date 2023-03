Se cumple un mes desde que un terremoto de magnitud 7,8 sacudiese a Siria y Turquía. Un seísmo que ha dejado más de 51.000 muertos (45,089 en Turquía, el resto en Siria), sin contar a los miles de desaparecidos y millones de personas sin hogar.

Desde que ocurriera la tragedia, los países europeos se han movilizado para mandar ayuda humanitaria, así como profesionales.

En Málaga esta ayuda llegó desde asociaciones, instituciones y voluntarios como Manuel Calvo, delegado de Voluntariado CaixaBank en Málaga.

Él es uno de los muchos voluntarios que ha participado, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, en la recogida de material de primera necesidad y alimentos no perecederos para los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, a través de la Asociación Palmira.

Manuel ha llevado a cabo la gestión de esta ayuda humanitaria, que ha llegado a estos países desde Málaga: "Llevamos desde 2010 gestionando diversas actividades sociales. Somos voluntarios que estamos por toda España. El caso de Andalucía es particular, porque tenemos una delegación en cada provincia andaluza", afirma.

Tal y como avanza Calvo, junto a su delegación, organizan desde "visitas con los mayores en épocas navideñas", hasta envío de ayuda humanitaria en catástrofes como la ocurrida en Siria y Turquía.

"El Ayuntamiento de Málaga contó con nosotros para esta campaña, junto a unas 50 asociaciones. Nos pusimos de acuerdo en echar una mano", asegura. Y así Manuel comenzó a recaudar donativos y ayuda humanitaria a nivel local.

Una ayuda en la que las redes sociales han sido fundamentales: "Ha sido más por redes que presencial. Hemos ido haciendo difusión de lo que se necesitaba y cuáles eran los puntos de recogida", aclara.

Según el delegado, estas ayudas de Málaga se encauzan más a Siria que a Turquía: "Turquía recibe más ayudas. Desde Málaga ya han salido dos contenedores para Siria. Una ayuda en la que colaboramos con la asociación Palmira", explica.

Miguel calcula que se han llevado a cabo un total de 8.926 donativos

Dicha ayuda se ha centralizado tanto en envió de materiales y comida, como monetaria: "Gracias a esta campaña se han conseguido un total de 8.926 donativos, que se traduce en más de 1.730.000 de euros, a nivel nacional", indica el delegado de

A pesar de que ha pasado cerca de un mes, Calvo recalca la importancia de que esta catástrofe no caiga en el olvido: “Nos vamos a seguir moviendo. No hemos parado de trabajar. Sabemos que este tipo de acciones tienen los días contados, porque al principio la gente está activa pero luego la cosa se enfría. No tiene que caer en el olvido, ahí siguen ocurriendo calamidades”

Cómo ayudar

Calvo reconoce que es "más efectivo y fácil mandar dinero o hacer un Bizum”, ya que "así existen menos trabas en los envíos". Toda la información sobre envió de Bizum y transferencias, se puede encontrar en su página web.

El delegado afirma que los puntos de recogida "siguen abiertos", para que los usuario hagan sus donaciones. Y lanza un mensaje: "Es importante que los ciudadanos colaboren. Olvídate de cantidades, las cantidad aunque sea pequeña sirve".

¿Qué se necesita?

Se requiere material sanitario para curas; sacos de dormir, termos, aislantes y mantas; baterías portátiles para móviles, linternas y pilas; ropa de invierno, calcetines, ropa interior y camisetas térmicas; leche en polvo para bebés, alimentos no perecederos sin envases de cristal y que no contengan cerdo; pañales y productos de higiene personal.