Las calles de Málaga vuelven a llenarse de morado, pancartas y gritos de igualdad durante la manifestación que se ha celebrado por el Día de la Mujer.

Un 8M que se vuelve a la normalidad tras tres años de pandemia, ya que esta vez no se ven mascarillas -como el año pasado- pero sí las mismas ganas de gritar y reivindicar por la igualdad: "Feminismo contra machismo, feminismo contra el fascismo", gritaban al ritmo de tambores.

Este año la manifestación cambió su habitual punto de partida, ya que partió a las 19.30 horas desde la Plaza de Marina, la avenida de Agustín Heredia y siguió por Colón, Alameda Principal, calle Larios, terminó en la Plaza de la Constitución.

La Policía Nacional cifró en unos 7.000 los asistentes. Una manifestación donde se veían además de mujeres, niños y hombres. La protesta feminista recorrió las principales avenidas de Centro de la ciudad bajo un lema que se repetía continuamente: «Aquí están las feministas». Peticiones que también se materializaban en los cientos de pancartas: «Contra la violencia, resistencia» , «Merezco tu respeto» o «Estamos aquí por las que desaparecieron"

Las reivindicaciones de la manifestación van en sintonía con el manifiesto que la Coordinadora 8 de marzo, que este año se titula: ‘Los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Hartas de violencias machistas’. Una lectura que recogía una veintena de peticiones reivindicativas de la agenda feminista.

En 2022 fueron asesinadas 49 mujeres, 11 en Andalucía. En lo que llevamos de 2023, 14 mujeres han sido asesinadas. Según cifras oficiales desde 2003 la violencia machista ha asesinado a 1.188 mujeres, según geofeminicidio la cifra asciende a 1.373 mujeres.

Unas cifras «espeluznantes» de las que se hacen eco y denuncian miles de malagueñas en este 8M: «Vivas nos queremos», gritaban al unísono.

Los datos de la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres, indican que «un total de 11.688.411 mujeres mayores de 16 años (un 57% del total) ha sufrido largo de nuestra vida algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres», afirmaba el manifiesto.

Y añaden que «hasta septiembre de 2022 se habían denunciado en Andalucía 137.000 casos de violencia machista y más de 15.000 mujeres fueron víctimas de delitos contra su libertad sexual. Los delitos por violencia sexual, han aumentado un 34.6%, y los cometidos por chicos jóvenes un 12.6%. Pero sólo ingresan en prisión el 18.6% de los condenados».

Polémica ley trans

Una manifestación en la que se existía división de opiniones: a favor y en contra de la ley trans. La Ley Trans ha sido uno de los temas que ha dividido a las manifestantes malagueñas; ya que están quienes defienden la autodeterminación de género y quienes temen que este pueda derivar en el "borrado" de las mujeres.

Una tensión patente en la marcha: “Ser mujer no es un sentimiento”, gritaba una malagueña mientras que otra le respondía: “No considerar a las mujeres trans mujeres no es feminismo. Eso no es feminismo, eso es transfobia”.

A pesar de los múltiples mensajes y divisiones, el objetivo de la marea violeta es erradicar y luchar por los comportamientos machistas, condenarlas y conseguir una equidad económica y social.