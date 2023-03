Tras la agresión con arma blanca que sufrió la pasada semana un auxiliar administrativo de la Unidad de Salud Mental de Estepona, o las amenazas e intento de robo a un facultativo en la Unidad de Salud Mental de Fuengirola, la situación de desprotección que viven estas unidades se ha hecho más latente que nunca. Desde CCOO se hacen eco de estos últimos acontecimientos y exigen que estos servicios se encuentren ubicados dentro de los centros de salud u hospitales y que se dote a todos ellos de personal de seguridad.

Estas agresiones se están dando en un contexto de aumento de este tipo de actos. En Málaga, cada semana se agreden a cinco profesionales sanitarios, una de ellas física. Pese a no ser el territorio más poblado de Andalucía, la provincia tiene el mayor número de agresiones de toda la comunidad, con un aumento del 43% en el último año, según un informe de CCOO. Este incremento, particularmente significativo en Málaga, contrasta con la reducción desde hace años de la tasa de delitos en general y de lesiones en particular, expone este sindicato.

Ante este escenario, cobran especial importancia las unidades de salud mental comunitarias que se encuentran ubicadas fuera de los centros de salud y hospitales, situación que contribuye a aumentar la desprotección de sus profesionales, advierte CCOO. Así, la organización sindical defiende que la salud mental no puede quedar fuera de los centros sanitarios e insiste en la necesidad de que todas ellas se incluyan dentro de un centro sanitario.

Las unidades de salud mental comunitarias son los dispositivos en los que se atienden las consultas de pacientes con trastornos mentales. Estas están formadas por un equipo de profesionales constituido por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras de salud mental, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales y personal administrativo. Por lo general, se encuentran ubicadas dentro de los centros de salud o en hospitales, sin embargo, en la provincia hay algunas unidades de salud mental comunitaria fuera de estos centros sanitarios, como es el caso de Estepona, Fuengirola, Carranque o Málaga-Norte.

Especial preocupación despierta la Unidad de Salud Mental de Fuengirola, que atiende también a pacientes de Mijas. Sacada de su ubicación tradicional en el centro de salud de Las Lagunas, fue situada en la planta alta del mercado del Boquetillo. Antes de su traslado, sus profesionales y representantes de CCOO ya denunciaron que las nuevas instalaciones eran inadecuadas por razones sanitarias, de ubicación y estructurales. Además de contar con ventanas pequeñas y zonas ciegas, "con el correspondiente riesgo para la seguridad de los trabajadores y pacientes, es habitual el consumo y la venta de drogas en la puerta de la entrada a salud mental", advierte la organización sindical.

Días antes de la agresión en Estepona, un paciente amenazó gravemente e intentó robar a un facultativo en esta unidad de Fuengirola. Los profesionales del centro, que no cuenta con vigilante de seguridad, "se sienten desprotegidos y temen que puedan darse agresiones más graves". Además, traslada este sindicato, "la unidad no cuenta con servicio de recogida de muestras para analíticas, imprescindible en pacientes con trastornos mentales graves, y no tienen un carro para atender paradas cardiorrespiratorias".

Dada esta situación, y con la próxima apertura de un nuevo centro de salud en Los Pacos, desde CCOO exigen que se cumpla el compromiso de ubicar en ese centro la unidad de salud mental de Fuengirola.

Agresión con arma blanca en Estepona

El pasado viernes, un paciente de la unidad de Salud Mental de Estepona hirió con un cuchillo de cocina al auxiliar administrativo que lo atendía en recepción. Los psiquiatras de este centro llevaban ya tiempo denunciando que este servicio funcionara al margen del centro de salud, situación que les generaba una continua sensación de desprotección.

El representante sindical en el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, Daniel Gutiérrez, manifiesta que desde su organización sindical denuncian "la situación de desprotección e inseguridad de las unidades de salud mental situadas fuera de los centros sanitarios, y reclamamos que estas se ubiquen en centros de salud u hospitales para así poder evitar situaciones de riesgo para la integridad de usuarios y profesionales, y poder brindar una atención a los pacientes en las mismas condiciones que aquellos que son atendidos en unidades de salud mental ubicadas en centros sanitarios”.

Asimismo, y de manera urgente, este sindicato exige que todas las unidades de salud mental cuenten con vigilantes de seguridad, independientemente de dónde se encuentren ubicadas.