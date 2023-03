Hoy 9 de marzo, el día después del Día Internacional de la Mujer, ha tenido lugar la novena edición de eWoman, el encuentro anual organizado por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga que fomenta la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral, reivindicando su papel primordial en la sociedad del Siglo XXI a través de testimonios y ponencias que en esta edición han correspondido a dos profesionales femeninas y uno masculino que han alcanzado el éxito profesional en sus respectivas disciplinas. En este 2023, eWoman ha apostado como eje central y transversal por la diversidad como oportunidad empresarial.

En la edición de este año, eWoman ha contado con el impulso de CaixaBank, el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, Universidad de Málaga y Cervezas Victoria y la colaboración de Uppery Club, sede este año del evento que ha tenido como plato fuerte las tres ponencias señaladas anteriormente y una actividad de coaching entre todos los asistentes por parte de Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso, coaches de la empresa Cambyo. La periodista de La Opinión de Málaga, Ana Montañez presentó el evento.

Las ponencias de profesionales contrastados de la medicina y de los RRHH, verdadero plato fuerte de la jornada, sirven de ejemplo y motivación: la doctora Elisabeth Arrojo, oncóloga, investigadora y directora médica de Inmoa; Yésica Stranni, directora de Recursos Humanos de la empresa malagueña Audiolís, y Ángel Vega, director de RRHH de CaixaBank en Andalucía, Ceuta y Melilla, han sido los ponentes y se han encargado de transmitir su experiencia profesional en esta novena entrega de eWoman. Los tres tienen en común haber alcanzado el éxito en sus respectivas disciplinas con mucho sacrificio y trabajo y poniendo encima de la mesa toneladas de talento.

La lucha contra la enfermedad

Elisabeth Arrojo es la primera catedrática de España en Hipertermia oncológica, un revolucionario método que ataca y destruye las células malignas de tumores cancerígenos, además de ser Doctora “Cum Laude” por la Universidad de Oviedo y ser reconocida como “Persona extraordinaria en las ciencias por los EEUU”, durante los años que desarrolló su labor profesional en dicho país como coordinadora de investigación de uno de los principales centros oncológicos americanos (21sr Century Oncology). La Dra. Arrojo se ha convertido en la primera profesional en desarrollar un tratamiento de radiocirugía. Pero no sólo eso. También es pionera a nivel mundial en una técnica de tratamiento en cáncer de mama desarrollada en 2014 y, recientemente, ha inaugurado el primer centro de Prevención del cáncer en España y en Europa.

"Cuando los sueños surgen de la necesidad sólo pueden cumplirse". Con esta máxima, la doctora Arrojo inició su intervención en la que glosó de forma abreviada su extenso currículum profesional en el que destacan acontecimientos tan importantes como la implantación en nuestro país, en el Hospital Valdecilla de Santander, de una unidad de Hipertermia Oncológica, un revolucionario método que destruye las células cancerígenas de los tumores a través del calor. Espoleada por un cáncer detectado a su madre en 2018 y por "conocer las causas por las que muchas veces no funcionan los tratamientos", la doctora Arrojo fundó INMOA (Instituto Médico de Oncología Avanzada) en marzo de 2019 para trabajar en la lucha contra el cáncer, y más recientemente el primer Centro de Prevención del Cáncer que se abre en España y en Europa. "El cáncer se puede prevenir", aseguró la oncóloga, "sólo el 10% de los tumores tienen un origen hereditario. Hay que vigilar mucho la alimentación, hacer vida sana, hacer ejercicio y tener hábitos saludables de vida, intentando reducir el estrés".

Por último, la doctora Arrojo denunció la actual situación de la mujer en el ámbito médico: "Más del 60% de los estudiantes de las facultades de Medicina son mujeres, pero sin embargo sólo el 20 por ciento de las mismas ocupan jefaturas de servicio", señaló.

Triunfar en un mundo de hombres

El segundo testimonio de la mañana ha sido el de Yésica Stranni, directora de Recursos Humanos de la empresa malagueña Audiolís, quien reconoció que "la inspiración durante toda mi carrera profesional han sido las mujeres de mi familia". Stranni subrayó que en su carrera profesional "he intentado todo por mí misma, he sido diferente al resto y he mostrado una actitud impecable". Tras muchos años de ejercicio profesional en el ámbito de los recursos humanos, la ponente indicó que su éxito pasa "por haber inspirado a alguien a conseguir sus sueños".

"Sacrificio, talento, liderazgo y voluntad". Esta es la receta de Yésica Stranni para alcanzar el cénit profesional. La directora de RRHH de Audiolís denunció que, a pesar de que hace ya más de 16 años que se aprobó la Ley para la Igualdad todavía hay muchísimos aspectos que demuestran que la igualdad que se promulga no es tal, y citó como ejemplos "la brecha salarial, la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, y en el Colegio de Médicos, que sólo alcanza el 15% cuando en las facultades de Medicina casi el 70% de los estudiantes son mujeres".

Para finalizar, Yésica Stranni indicó que en Audiolís se había conseguido que el 60% de los mandos intermedios sean ocupados por mujeres. "No importa el género, lo que importa es el trabajo bien hecho, con talento y si es femenino mejor" y reivindicó la fuerza del trabajo en equipo para alcanzar los objetivos profesionales.

La situación de la mujer en el sector bancario

El tercer ponente de la mañana fue Ángel Vega, director de RRHH de CaixaBank en Andalucía, Ceuta y Melilla , quien destacó el dato de que en los últimos trece años el número de mujeres directivas en la entidad financiera había pasado del 23 al 49%. Según Vega, este aumento se ha dado por la implantación de planes estratégicos "que han implicado a los que mandan y con todos los directivos participando en los diferentes programas". Para Vega también ha sido importante en esta situación el Plan de Igualdad y Conciliación de Caixabank. El director de RRHH destacó el gran éxito que ha tenido el Programa de Mentoring, que ya alcanza la IV edición, " y en el que veinte futuras directivas trabajan codo con codo con veinte directivas de éxito de la entidad".

Ángel Vega también señaló la serenidad y "la fuerza del trabajo en equipo" como cualidades para alcanzar el éxito y expresó el deseo de que muy pronto alguna mujer sea directora territorial de CaixaBank y aumenten de forma progresiva el número de mujeres directivas.

Intervenciones institucionales

Anteriormente a las tres ponencias tomó la palabra Susana Carillo, concejala del Área de Innovación Digitalización Urbana, y Portavoz del Gobierno Municipal, quien subrayó el trabajo que el Ayuntamiento de Málaga viene realizando desde hace más de 25 años "en la elaboración de medidas para la igualdad". Carillo recordó los sucesivos Planes Málaga-Mujer que se han venido estableciendo y que han dado como fruto el de 2021, "el más transversal de todos y en el que todas las áreas del Ayuntamiento se alinean en esa estrategia". Carillo remarcó el constante trabajo del consistorio con más de 125 asociaciones de mujeres y señaló el avance de la mujer en lugares como el Festival de Málaga, en el que el 45% de las películas tiene una productora femenina, o el Polo digital, donde se ha pasado del 20 al 30% de alumnas femeninas.

Tras la representante del consistorio malagueño, Lourdes Piña, delegada de Igualdad, Servicios Sociales y Familia de la Diputación de Málaga reivindicó el papel y la importancia del liderazgo de la mujer en la sociedad actual y destacó el reto de "la visibilización de la mujer, no sólo en el mes de marzo, sino en los 365 días del año, trabajando desde las instituciones".

"La educación, la prevención, la formación y el emprendimiento -son a juicio de la representante provincial- las claves para inculcar desde la administración los nuevos valores igualitarios a las nuevas generaciones", señaló.

Clausuró el acto Milagros León, vicerrectora adjunta de Formación y Participación en Igualdad de la UMA, quien tras felicitar a los tres ponentes por su fuerte compromiso, indicó que "la diversidad va más allá de la igualdad". La representante universitaria señaló que era prioritario "sumar talento diverso que aumente el compromiso social", y remarcó que "en la sociedad y en la empresa hay que poner en valor la diversidad", manifestando el fuerte compromiso de la institución universitaria malagueña "para trabajar con todas las asociaciones de Málaga en el impulso del emprendimiento".

Coaching para los asistentes

Antes de la clausura de la IX edición de eWoman tuvo lugar una actividad de coaching, llevada a cabo por miembros de la empresa Cambyo. Usoa Arregui, Alfredo Julià e Ignacio Alonso realizaron un ejercicio entre los 150 asistentes al evento para "vivir la diversidad". Los miembros de Cambyo ejecutaron una actividad basada en el modelo Bridge que establece tipos de personalidad en torno a los ejes de la toma de decisiones (racional y emocional) y el ritmo vital (reflexivo y activo). Posteriormente, y ya organizados por los grupos formados en torno a cada uno de los ejes, los asistentes trabajaron la llamada "primera impresión", en la que tras unos segundos de charla los asistentes tenían que situar a su pareja en uno de los grupos establecidos.