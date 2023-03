La Universidad de Málaga ha premiado la mañana de este viernes tres proyectos de tres jóvenes estudiantes y dado una mención de honor a otros tres, en materia de cuidado del medio ambiente y fomento de la economía circular. Proyectos dentro de la primera edición 'Málaga Sostenible. Inspirando un futuro Sostenible", que la UMA busca poner "al servicio" de la sociedad.

En el Rectorado de la Universidad de Málaga se han dado cita los creadores de los proyectos mejor elaborados. Todos se enmarcan dentro de la Cátedra FYM de Cambio Climático, ya sea en Trabajos Fin de Grado (TFG) o Trabajos Fin de Máster (TFM). Aparte, se han realizado tres menciones de honor y se han galardonado otros tres proyectos: dos con accésits honoríficos y el mejor de todos con una dotación económica de 1.100 euros.

El director de Votorantim Cimentos, Tomás Azorín; el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Flores; el profesor de la Facultad de Ciencias de la UMA, Enrique Salvo y el director general de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), Manuel Parejo, también se reunieron en la ceremonia para describir la situación climática que buscan tratar desde estas instituciones.

Propuestas premiadas

"Factores moduladores de la emisión de CO2 en los sedimentos emergidos de ecosistemas acuáticos continentales mediterráneos" es un TFG de la estudiante Sofía Rodríguez. En sus propias palabras, cada vez estos ecosistemas se secan de forma más frecuente, lo que implica que los sedimentos quedan expuestos a la atmósfera. Esto hace que se potencien las emisiones de CO2. Por ello, Rodríguez quiso analizar el papel de la vegetación de estos ecosistemas.

"Economía circular. Más allá de los beneficios en el sector textil", TFM de Adriana María Iglesias. Explica que la idea de realizar este estudio vino tras encontrar un nexo entre el sector empresarial y la sostenibilidad. "Era el momento de analizar la sostenibilidad de un entorno tan poco sostenible como el textil", comentó. La conclusión a la que llega en la empresa que analiza es que no hay una relación directa de pérdidas de beneficios al aplicarse técnicas sostenibles, lo que incentiva a su puesta en marcha.

"Cambios en la vegetación natural del parque natural Montes de Málaga y sus efectos en los servicios ecosistémicos", es el proyecto ganador y TFM de la alumna Yara Forero. La investigación determina los cambios en el uso de suelo y calidad forestal de este parque natural. Además, propone alternativas de gestión para mejorar los servicios ecosistémicos suministrados por el área natural. Forero, en un discurso en el que defendía estos proyectos como parte de la lucha contra el cambio climático, añadió: “Lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se protege”.

A esto, añade Enrique Salvo la colaboración que hace FLACEMA con la Universidad: "Podemos confiar en que estos jóvenes son conscientes de los problemas que tiene el planeta. Y que disponen de buenos planes para remediarlos".

Por otro lado, el decano Antonio Flores apuntó a que es necesario preservar la industria a la que se aproximan estos proyectos. "Sin industria, la economía de Málaga quedará coja. Es necesario que pongáis vuestros proyectos al servicio de la sociedad", expresó Flores a los estudiantes.

Narváez reverenció a los estudiantes, dirigiéndose a ellos como "la esperanza" de que el futuro puede mejorar. "Os damos las gracias por elegir a la Universidad de Málaga como representante de vuestro talento. La Universidad está para crear ese cambio social", concluyó.