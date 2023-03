Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han localizado un vertido de alquitrán en un punto muy próximo al cauce del río Guadalhorce a su paso por la capital, según han confirmado fuentes de la administración andaluza. El derrame se encuentra cerca del barrio de Los Chopos (Campanillas) y su origen es una vieja cisterna que alguien abandonó semanas atrás en un camino muy próximo al Vado del Guadalhorce, un punto muy transitado por senderistas y deportistas situado junto a la hiperronda.

Según ha podido saber La Opinión, el número de bastidor de la cisterna y otras gestiones han permitido identificar a los agentes de Medio Ambiente al último propietario de la misma, que al parecer fue abandonada y detectada en ese mismo punto hace ya unas semanas, aunque esta persona no habría sido localizada todavía. Las fuentes han indicado que el vertido se produjo ayer lunes y que los investigadores lo achacan al intento de alguien por retirar el depósito, ya que los agentes, avisados por unos particulares, lo encontraron volcado. No han trascendido las razones por las que el contenedor no se evacuó antes a pesar de la amenaza que suponía para el entorno.

Unas imágenes difundidas a través de las redes sociales por Andalimpia, una asociación malagueña formada por voluntarios comprometidos con el medio ambiente, ha permitido que el asunto salga a la luz. Las fotos y los vídeos muestran cómo la cisterna, en mal estado e inclinada por un desnivel, vierte el alquitrán. Fuentes de la asociación han indicado que las imágenes con las que cuentan fueron tomadas entre el lunes y hoy martes.

Agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local han estado esta mañana en el punto del incidente y han gestionado los servicios municipales necesarios para evitar la expansión del vertido, que al parecer será retirado este miércoles por Limasam.