Los cines de Málaga, en la mirada de Diego Ceano

Con 11 años, cuenta Diego Ceano, «los domingos a las 3 me iba al cine Duque, veía las dos películas de la sesión doble y cuando terminaban salía escopetado al cine Capitol y veía dos películas más; no contento con eso, me llevaba una libretilla y apuntaba el título, director, protagonistas y una sinopsis de la película. Llegué a tener en mi casa una caja de madera llena de libretas», sonríe.

El escritor y pintor malagueño resume con esta anécdota su temprana afición por el cine y en particular, resalta, por el español. Este jueves 16, en mitad del Festival de Cine, presentará a las 7 de la tarde en el salón de la Federación Malagueña de Peñas el libro ‘Recuerdos del cine en Málaga’ (Jákara), una evocación de los cines malagueños repleta de anécdotas, que el autor ha querido dedicar a dos grandes expertos, el periodista y colaborador de La Opinión Guillermo Jiménez Smerdou y la antigua archivera municipal y académica Mari Pepa Lara. La particularidad del libro es que ha sido escrito pero también pintado por Diego Ceano. Porque si el año pasado el malagueño expuso en la tienda Iberia Art, con motivo del XXV aniversario del Festival de Málaga, cuatro cuadros naif de cines desaparecidos, el éxito de público le ha animado a escribir y a pintar a la vez también con los cines de protagonistas. «He disfrutado mucho, me ha servido para rememorar mis vivencias en el cine. Lo que hice el año pasado, cuando terminó la exposición, fue escribir sobre los cines de Málaga y sobre lo que había escrito, pintaba el cuadro, que en libro aparecen como ilustraciones en color». Y así, en el cielo del fugaz cine Actualidades, en calle Calderería con la plaza del Carbón, que abrió a finales del 34 y tuvo que cerrar a causa de una bomba en 1936, Diego Ceano ha pintado un platillo volante, «porque cuando se abrió, en la prensa dijeron que se habían visto platillos volantes en el cielo». En uno de los cuadros, por cierto, aparecen el propio autor y su cuñado Rafael entrando en el cine de verano Cayri de Martínez Maldonado, al que acudían bien surtidos: «Hacía dos bocadillos de tortilla de papas con cebolla y pimiento y también pipas, botellines de cerveza y dos cojines para amortiguar la dureza de las sillas metálicas». Y un guiño a Antonio Banderas: en la fachada de los multicines Alameda aparecen algunos de los carteles de sus películas. La exposición de los cines naif puede verse de lunes a viernes de 10 a 2 y de 17 a 20 horas.