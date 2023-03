El gris representa la pérdida y el duelo. El verde azulado, la esperanza y el apoyo. Y el negro, la soledad y el aislamiento. Estos son los tres colores que tiñen el día de hoy, en el que por primera vez se celebra el Día Internacional de Reconocimiento y Concienciación del Covid Persistente. Se estima que entre el 10% y el 20% de la población padece este síndrome, que incapacita y condiciona su día a día. Todos estos pacientes reclaman hoy más visibilidad e investigación.

Las personas que sufren lo que también se denominó en su día Long Covid no logran recuperarse de las secuelas ocasionadas por este virus respiratorio tras la fase aguda de la enfermedad. El periodo establecido para empezar a considerar esta persistencia es de dos meses. Si transcurrido este tiempo la sintomatología persiste, el paciente podría estar cursando este tipo de síndrome.

Los síntomas del Covid persistente comprenden más de 70 afecciones diferentes, lo que dificulta su tratamiento. Si bien la sintomatología más común es la fatiga o el cansancio, también se dan otras patologías a nivel cardíaco, respiratorio, neurológico, oftalmológico o hematológico.

Cefaleas, mareos, síncopes, taquicardias, cansancio. A veces, sus síntomas tardan en asociarse con el Covid, sobre todo en aquellas personas que lo han cursado de manera asintomática. Y es que en muchos de los casos, los pacientes pasan el virus sin síntomas y es pasado uno o dos meses cuando este trastorno comienza a dar la cara.

"La evolución de la enfermedad en sí, junto a las campañas de vacunación, han reducido el número de casos. Sin embargo, ahora mismo la estimación es que en Andalucía, alrededor de 160.000 personas lo padecen a día de hoy", advierte Nuria Hernández, vicepresidenta de la Asociación Long Covid Andalucía.

Día Internacional Covid Persistente

Dada la cantidad de personas que sufren este trastorno, y coincidiendo con el tercer aniversario del confinamiento, los afectados, sus familias y distintas asociaciones han declarado el 15 de marzo como el Día Internacional de Reconocimiento y Concienciación del Covid Persistente, con el objetivo de reclamar una mayor visibilidad e investigación.

Pacientes y familiares buscan con esta campaña prevenir nuevas infecciones, empoderar a sus afectados, compartir apoyo y recursos, educar sobre los síntomas y destacar la necesidad de financiar investigaciones relevantes. Entre sus demandas se encuentran la formación para los médicos, con el fin de lograr una atención global, y un protocolo unitario para tratar esta enfermedad.

"La pesadilla continúa para casi dos millones de ciudadanos de este país, no nos dejen solos", reza el manifiesto que los afectados han redactado con motivo de este recién inaugurado día. "Es un viacrucis de visitas a médicos y un sinfín de pruebas diagnósticas, un ir y venir de gestiones con la Administración, una merma de la vida anterior y, a veces, una no vida", continúa el escrito.

La investigación, defienden desde Long Covid Andalucía, es fundamental. Recientemente, unas 57 sociedades médicas se han reunido para conformar la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP): "Sabemos que es lento pero tenemos la esperanza de que esta red suponga un avance importante", confiesa Nuria Hernández.

Y es que la falta de investigación repercute directamente en el tratamiento de estos pacientes. "Seguimos tratando únicamente los síntomas, no hay un tratamiento como tal que vaya al origen, y si no vamos al por qué vamos a estar siempre igual", lamenta Hernández. Asimismo, desde Long Covid Andalucía alertan de que "seguimos detectando muchísima necesidad de formación a los profesionales sanitarios, porque todavía hay muchos profesionales que no conocen el protocolo".

Un protocolo que, después de la insistencia de estos pacientes, se creó al fin de contar con unas pautas estandarizadas con las que tratar a las personas que sufren este trastorno. Sin embargo, y a pesar de que desde esta asociación se congratulan de este avance, "el problema es que no se está aplicando en todos sitios. No podemos depender de qué hospital me corresponde o qué médico me toca. Necesitamos que este protocolo esté estandarizado y que haya una unidad de referencia en cada provincia".

Por todo esto, el Día Internacional de Reconocimiento y Concienciación del Covid Persistente nace con la intención de dar visibilidad a todas estas personas y las dificultades que encuentran en el tratamiento de su enfermedad. "Es una forma de que se nos reconozca, porque todavía cuesta que se nos reconozca a muchos niveles. Es una llamada de atención de que estamos aquí y tenemos unas necesidades que hay que tener en cuenta", defienden la vicepresidente de Long Covid Andalucía.