El partido (de tenis) de Pedro Fernández Montes

Hasta el momento, el partido de Pedro Fernández Montes sólo es de tenis. Lo cual no es poco, dado el carácter polisémico que acompaña a cada expresión que sale de su oratoria milimetrada y, a veces, áspera. El que fuera alcalde del PP en Torremolinos, durante dos décadas, practica el deporte de la raqueta con una frecuencia que genera la inevitable comparación con la actividad que derrocha, a una edad parecida, el octogenario alcalde malagueño Paco de la Torre.

Paco encuentra su hábitat deportivo en una piscina. Y Fernández Montes, en la pista de tenis. Devuelve la pelota con la red en el horizonte, y también cuando se le pregunta por un posible regreso a la política con vistas a las elecciones municipales del 28M. «Eso es un bulo que se ha difundido a través de internet y, desde entonces, mucha gente me lo está preguntando», asegura el político torremolinense en cuanto se le sugiere la posibilidad de ‘hacerse un Paco de la Torre’. De presentarse de algún modo a las municipales para seguir incomodando al PP, el partido del que salió totalmente enemistado con la ahora alcaldesa, Margarita del Cid, y muy alejado del entonces presidente provincial, Elías Bendodo.

De hecho, en 2019 tardó pocos días en anunciar, tras salir del ‘partido de la gaviota’, que estaría detrás de la lista de Por Mi Pueblo. Cerró la candidatura de forma simbólica en el puesto 25 de la lista y luego, tras facilitar la llegada al poder del PSOE, no compartió el apoyo de la candidata que apadrinó, Avelina González, a Margarita del Cid para que triunfara la moción de censura contra el socialista José Ortiz.

Esta vez, Fernández Montes está jugando al tenis y, en cierta medida, al despiste. Lo mismo califica de bulo su eterno retorno nietzscheano que añade un enigmático «todavía no he decidido nada». Incluso, a poco más de un mes del plazo que dejará registradas las candidaturas, viene a decir que lo de que sea «pronto» o «tarde» para decir lo que hará en las municipales es relativo.

Todo habría partido del comentario de un ‘particular’ en una red social y el propio Fernández Montes lo contextualiza: «Alguien me preguntó, respondí ‘no lo sé’ y a partir de ahí todo lo demás». Y, luego, de su «no he decidido nada» no sale. «Mientras no lo decida...», añade. Y cuando se le pregunta cuándo lo decidirá arroja algo de luz, aunque nada suene a definitivo: «Lo más seguro es que no lo decida nunca», afirma en declaraciones realizadas a La Opinión de Málaga.

De forma paralela, y quizás interesada, el partido al que defendió en 2019 -Por Mi Pueblo- da por hecho que Fernández Montes concurrirá de algún modo el 28M a las urnas torremolinenses, incluso con más protagonismo que hace cuatro años. Estaría aún por ver, según apuntaron fuentes de la formación municipalista, si lo hace como número 1 o 2 de una candidatura propia. Tampoco estaría aún clara la marca electoral a la que representaría. La de Por Mi Pueblo (PMP) le podría recordar, en exceso, a lo que pasó con Avelina González en la moción de censura. Aún así, el partido municipalista garantiza que Fernández Montes seguiría vinculado de una forma u otra a su proyecto, y que los votos que cosechara le contarían a Por Mi Pueblo en sus aspiraciones para lograr algún asiento en la Diputación Provincial.