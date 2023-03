Firmas internacionales de paquetería y alimentación se interesan por el centro logístico de Bacardí

Firmas internacionales de paquetería y alimentación se han interesado por el nuevo centro logístico que el fondo alemán Aquila Capital, a través de su filial Green Logistics, va a construir en los suelos de la antigua fábrica de Bacardí, que echó el cierre hace 15 años.

Pese a que aún no se ha puesto ni un solo ladrillo, el anuncio del proyecto de por sí ya generó una importante atracción entre los operadores con presencia en la capital debido al gran déficit de instalaciones de este tipo, de logística a gran escala, de los que dispone Málaga.

De hecho, la consultora Savills, encargada en exclusiva de la comercialización, explica que han conseguido cerrar acuerdos de alquiler con el inquilino final incluso antes de arrancar la obra, un hecho poco "habitual" en el mercado logístico, ya que hasta que los operadores buscan "certezas" en cuanto a los plazos de ejecución y la puesta en servicio del parque logístico.

"Conseguir firmar un contrato en pre-let [contrato de alquiler] antes de arrancar obra no es habitual. Es una cosa muy extraña que se ha conseguido porque se ha hecho un trabajo muy bueno, el proyecto es muy bueno y no hay otra alternativa en Málaga. Ha habido empresas que no han querido arriesgarse a quedarse sin espacio y han preferido firmar ya el contrato y vincularse", explica Vicente Bernabé, director del mercado logístico andaluz en Savills, que hace hincapié en el complejo proceso que ha precedido a este parque logístico, prácticamente inédito en la capital, incluso previo a la compra del suelo por Aquila. "Tuvo mucho trabajo porque tuvimos que conseguir la propiedad nos diera autorización para salir a mercado con este proyecto cuando no estaba abierta a hacer la desinversión".

Ahora que la Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia de obras y hay un calendario definido -las obras van a arrancar de forma inminente y terminarán en el primer trimestre de 2024-, Bernabé espera que surjan aún más interesados en hacerse con una parte del parque logístico, que todavía cuenta con espacio disponible para alquilar.

"Si cerramos todos los acuerdos con los operadores con los que estamos hablando, no queda nada disponible pero todavía hay opciones. Sí que tenemos muy claro que a lo largo de los próximos meses se va a completar de ocupar el espacio", añade el director del mercado logístico andaluz en Savills.

Varios inquilinos

Este parque logístico contará con una superficie de 75.000 metros cuadrados y unas instalaciones concentradas en dos edificios. Uno de ellos estará destinado al almacenamiento -la mercancía se queda en la nave durante un tiempo- y otro de cross-dock -llega la mercancía en trailer, se descarga y se carga en furgonetas para su reparto directo al consumidor final-.

Según detalla Vicente Bernabé, el suelo no distribuye el espacio en base a un número de empresas determinado sino al espacio que estas necesiten. Esto quiere decir que hay empresas que requieren más metros cuadrados que otras, por lo que se dividirá en base a estas necesidades.

"Alguno consumiría la totalidad del proyecto, si ese se posiciona finalmente nos quedaríamos con tres inquilinos. Pero puede pasar que al final vayamos a un proyecto en el que tengamos a seis o siete inquilinos", indica. "Lo que hemos hecho es firmar contratos de pre-let con operadores internacionales que entrarán en este activo. Son varios".

Bernabé recalca que se trata de un proyecto muy demandado debido a esa falta de suelo específico para operaciones logísticas, que tiene su origen en que hasta ahora el desarrollo de la ciudad no lo había requerido.

"En Málaga era muy necesario. No hay parque logístico en Málaga, hay poquísima nave logística. Históricamente no ha tenido esa necesidad y no se han hecho. Ahora que la hay, se están haciendo al mayor ritmo que somos capaces".