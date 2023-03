La empresa Dencanto ha sido la startup ganadora en el certamen Venture on the Road en Andalucía, que ha celebrado esta semana su cuarta parada nacional en la ciudad de Málaga. El evento itinerante está organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Dencanto Community es una plataforma digital de promoción y venta de programas de inmersión internacionales (cursos, prácticas empresariales, alojamiento y actividades culturales). La empresa ya tiene así su puesto en la final nacional del 15 de junio en Madrid junto a los ganadores del resto de ciudades. Además, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante nueve meses y seguimiento técnico. El acto de Málaga se celebró en La Farola, el espacio de aceleración de Andalucía Open Future, y contó con partners locales como Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía, Lean Finance y Andalucía Open Future.