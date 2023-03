«Los docentes son ahora más conscientes de la necesidad de formarse»

La tremenda irrupción que supuso el confinamiento por la pandemia en la educación aún se nota y muchos de los cambios que provocó se han quedado. Los docentes tuvieron que adaptarse rápidamente a la enseñanza online y fueron conscientes, tal vez más que nunca, de la importancia de formarse, de actualizarse de forma continua. Tres años después, la demanda en los Centros de Formación de Profesorado como el CEP de Málaga capital ha aumentado y el propio centro tiene ahora más oferta de cursos y actividades.

Así lo confirma María del Mar Gallego García, actual directora del CEP de Málaga, que detalla que «el incremento de la demanda se ha notado tanto a nivel de centros como de peticiones para que se saquen cursos de carácter general y este año hemos subido el volumen».

Hasta este momento del curso, este CEP, que da servicio a 352 centros educativos de la capital y parte de la provincia, tiene planificadas 474 actividades formativas frente a las 435 del curso anterior. Una amplia oferta a la que habrá que sumar otras que se organicen en el tercer trimestre.

En cuanto a la respuesta de los maestros y profesores, ha sido masiva, con 18.052 inscripciones y 6.782 certificados entregados ya tras finalizar los cursos.

María del Mar Gallego también explica que tras la pandemia los docentes tienen más fácil compatibilizar esta formación con su vida familiar al haberse equilibrado la oferta de cursos presenciales, semipresenciales y online. «Se han acostumbrado a la pantalla y ya la demandan porque favorece la conciliación. Eso ha sido una mejora».

En cuanto a los temas más demandados, el Covid también ha dejado su marca y los profesores reclaman más cursos de habilidades sociales, inteligencia emocional o resiliencia. «Piden más temas de salud mental y emocional, que es muy necesaria, y son factores que se han tenido en cuenta a la hora de hacer los nuevos diseños de formación», recalca la directora del Centro de Profesorado de Málaga.

Al margen de esto, el tema ‘estrella’ es la tecnología y todo lo relacionado con la competencia digital, que además es una de las líneas de actuación fijadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP este curso. En este sentido, se está a la espera de una normativa para que los docentes puedan acreditar su nivel de competencia digital con una escala similar a la de los idiomas.

Formación extra por la Lomloe

Este curso también ha habido otro acontecimiento que ha marcado la formación de los profesores: la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la Lomloe, que ha traído un importante cambio metodológico. «Afecta en cuanto a la comprensión del currículum, tienes que entender las modificaciones, y una vez asimilado eso, está el aprendizaje competencial», explica Gallego.

Los docentes llevan años acostumbrados a los cambios de leyes pero aún así es difícil asimilar las nuevas nomenclaturas y, sobre todo, los nuevos conceptos. «Había mucha necesidad del profesorado de actualizarse. Se ha tenido que hacer una incursión formativa directa», añade la directora del CEP.

La mejora en el dominio de lenguas extranjeras completaría el ranking de temas más demandados, tras lo que vendrían los relacionados con el bienestar emocional, tocando asuntos que hasta hace poco no estaban presentes como el duelo o el riesgo de suicidio.

«También se trabaja para visibilizar al alumnado con necesidades especiales, por ejemplo con autismo. El profesorado específico sabe como abordarlo, pero un tutor tiene que saber hacer que se sientan partícipes de la clase. Estamos intentando dar respuesta a esto y que los profesores conozcan todos los recursos que hay», detalla en relación a la atención a la diversidad.

Para esta profesional de la educación y su equipo la formación del profesorado es un tema de interés que afecta a toda la sociedad porque «cuanto mejor formado esté el profesional, mejor respuesta dará al alumno». Sin embargo, no se trata de sacar cursos o metodologías nuevas sólo porque estén de moda. Gallego defiende la importancia de ver las necesidades de cada centro, hacer un buen diagnóstico antes de diseñar el plan de formación del colegio o instituto en cuestión.

Para ello, el equipo del CEP de Málaga ha diseñado una nueva herramienta. Un formulario para la recogida de datos que después permite analizar junto al asesor de referencia del CEP cuáles son las necesidades del centro en materia de formación. «Hasta ahora cada centro lo hacía a su manera. De hecho, muchas veces no había un plan de formación específico», apunta María del Mar Gallego.

Igualmente, se ha diseñado otra herramienta para, una vez detectadas las necesidades del colegio o instituto, elaborar ese proyecto de formación o autoformación en el propio centro.

El equipo al frente del CEP que lleva desde 2021 también ha creado un Portal provincial de Prácticas de Éxito para difundir las actividades que realizan los centros malagueños de todos los niveles.

Los asesores del Centro de Profesorado de Málaga acompañan tanto a los equipos directivos como a los propios docentes en ese camino formativo. Junto a ellos están actualmente seis asesores técnicos digitales y tres dinamizadores de la FP Dual, para la que también hay una ampliar oferta de actividades.

La directora del CEP destaca la importancia de los equipos directivos como motor de los centros y figuras cruciales para que los docentes se comprometan con la formación continua. «Ponemos mucho énfasis en la formación de los equipos directivos, ya no sólo para que puedan motivar al claustro, sino para que tengan las herramientas necesarias», explica. No obstante, esta profesional subraya que el mejor incentivo para que los docentes se formen durante toda su carrera es ver los resultados de esa formación, que sigue siendo voluntaria: «La imposición no te lleva a creerte lo que estás haciendo, pero si ves unos resultados sí eres consciente».

Encuentro para fomentar la cultura científica en el aula

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga acogerá el próximo 18 de abril un encuentro en el que se expondrán los proyectos científicos realizados en los centros malagueños en el marco de un programa junto al CSIC y en colaboración con el CEP de Málaga. El objetivo es fomentar la cultura científica en la escuela, para lo que los profesores también deben estar formados. Serán los propios alumnos los que expongan sus proyectos y podrán asistir tanto el profesorado que ya participa en el programa como otros docentes.