Una investigación de la Policía Local de Málaga ha culminado con la intervención de 8.412 vapeadores tras comprobar que se comercializaban ilegalmente en nuestro país y que llegaban a venderse a menores de edad. Según ha informado el cuerpo municipal, las pesquisas, llevadas a cabo por el Grupo de Investigación y Protección (GIP), han supuesto la inspección de varias empresas y establecimientos abiertos al público para comprobar si estaban almacenando o comercializando este tipo de dispositivos electrónicos.

La intervención, sin embargo, se produjo en un establecimiento localizado en una nave del polígono industrial Guadalhorce. Tras efectuar una vigilancia en las inmediaciones, los agentes verificaron que los vapers se vendían a menores de edad sin ninguna objeción por parte de los trabajadores, que ni siquiera les solicitaban documentación a la vez que, al parecer, les manifestaban que eran sin nicotina. Los funcionarios vieron que en las cajas de algunos productos había una pegatina superpuesta de color plateada que indicaba "0%", aunque había algunas especificaciones escritas en inglés que señalaban que el producto contenía nicotina. Los agentes corroboraron posteriormente que la venta de estos productos no estaba autorizada en España.

Los agentes del GIP llevaron a cabo una inspección del establecimiento e identificaron al encargado de la actividad, un hombre de 20 años que no presentó ninguna documentación y que alegó que la tenía el gestor. Durante la revisión, los policías observaron una gran cantidad de vapers expuestos en el mostrador y las zonas próximas y que algunos no estaban autorizados para su venta en España por incumplir especificaciones obligatorias. Además, encontraron varias cajas dentro de un almacén anexo al mostrador y otras 20 unidades ocultas en un cubo de basura que contenían nicotina, a pesar de exhibir las pegatinas de “0%”.

Precinto de productos

Los agentes contabilizaron 8.412 vapeadores, de los que 8.385 fueron inmovilizados y precintados en el establecimiento a la espera de poder comprobar su contenido real de nicotina, mientras que los 27 restantes, de los que se conocía fehacientemente que se trataba de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, fueron intervenidos y depositados en dependencias del GIP para ponerlos a disposición de la autoridad competente.

Los agentes levantaron varias actas con motivo de las infracciones detectadas: acta por infracción a la normativa sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo por la venta a menores; por carecer o no presentar la documentación; por los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina intervenidos; y acta de incautación e inmovilización de objetos por los dispositivos localizados que no cumplían las diferentes especificaciones.

Entre las irregularidades observadas, la Policía Local destaca el hecho de que hubiera etiquetas que no incluyeran el castellano; no comunicar la comercialización del producto a la Dirección de Salud Pública y, por tanto, no estar autorizada su venta en España; depósitos con capacidad superior a 2 mililitros; existir indicios racionales de que el producto pueda contener nicotina y las cajas estar modificadas, etc. De todo lo actuado se remitió informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga.