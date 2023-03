Un libro para afrontar la vida con esperanza

«Si hiciéramos una valoración de cuánta gente buena hay en el mundo, superaría a la que no es tan buena en un infinito por ciento. En todos los sitios donde me he movido he tenido la gratificación de encontrarme con gente que me ha enseñado lo que es la bondad, la solidaridad, el cariño y el respeto», resalta José Olivero.

Este sevillano de 1946, vecino de Málaga desde 1970, reúne en ‘La vida hace Historia. Dónde estamos, hacia dónde vamos’, que acaba de publicar en la editorial Algorfa, una colección de ensayos que aunque no conforman una biografía personal, «nada es ficción, todo es una experiencia auténtica», remarca. Asiduo de las páginas de pensamiento ‘Homonosapiens’ y ‘Café Montaigne’, muchas de estas reflexiones las ha publicado inicialmente en ellas. La portada del libro, por cierto, representa a Pandora en el momento de abrir la caja de la que escapan los vientos, los males del mundo, pero como recuerda el escritor, «cuando la cierra queda dentro la esperanza». Pese a las ‘múltiples tempestades’ del mundo actual, José Olivero quiere mantener erguida la bandera de la esperanza para afrontar con ella la vida, «porque aunque me dicen que soy un utópico, la Humanidad ha avanzado gracias a las utopías». Y utópico fue el autor en su juventud cuando, con sólo 16 años, descubrió el mundo de los que menos tenían pero también a Jesús, al trabajar de voluntario en una barriada marginal de Sevilla, un camino de humanismo solidario y cristianismo de base que ha continuado hasta nuestros días y que al arribar a Málaga hace más medio siglo, se dejó notar en las Cuevas del Palo, donde tanto aprendió de los vecinos. Esa trayectoria vital está presente en este libro en el que se abordan problemas de hoy como la soledad no deseada, los mitos de la sociedad actual o el panorama después de la pandemia y, como Sócrates, el autor plantea a lo largo de la obra muchas preguntas, una de ellas: «¿Qué puedo hacer para cambiar la oscuridad en algo de luz, la injusticia en justicia, la violencia en signos de paz, la desigualdad en igualdad?». Sembradores y no recolectores «No tengo las respuestas, hago muchas preguntas para tratar de generar conciencia en la gente y que se cuestione», explica. Eso sí, de su propio caminar vital señala algunas pautas que pueden guiar a otros: «Creo que en la vida tenemos que ser sembradores y no recolectores; si tengo una conciencia recolectora siempre estaré exigiendo cosas que me beneficien a mí; si por el contrario siembro, la siembra dará su fruto». En el caso de este libro, confía en que esa siembra «haga a la gente reflexionar para que mejore su forma de ser y de vivir». En su opinión, el Jesús histórico, la formación a partir del Evangelio «es por donde se podía empezar a trabajar porque eso te lleva al servicio al otro, pues Jesús no nos ha transmitido una religión, una confesionalidad, la palabra ‘cristianismo’ no viene de Jesús, Jesús nos ha transmitido una forma de ser y de vivir», subraya. Será a partir de esa transformación personal que se podrá empezar a trabajar para transformar, cuando menos, el entorno de cada uno, señala el escritor. Presentada hace unos días en la Biblioteca Cristóbal Cuevas de Bailén Miraflores, ‘La vida hace Historia’ se presentará el próximo 12 de abril en el Ateneo de Málaga y el 12 de mayo lo hará en el Ateneo de Madrid.