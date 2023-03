La subasta de la parcela de Torre del Río, destinada a la construcción de un hotel u oficinas, parece abocada a quedar desierta.

La Mesa de Contratación de Urbanismo, reunida esta mañana para examinar la única oferta presentada, ha acordado su "no admisión" debido a que estaba carente de una documentación concreta que era obligatoria. Esta falta no es subsanable aunque la Gerencia ha otorgado un plazo a la promotora -que no se ha hecho pública- para que presente sus alegaciones.

Por tanto, todo apunta a que la Mesa concluirá que la subasta de la parcela municipal por la que el Ayuntamiento de Málaga pretendía embolsarse 9,1 millones de euros, acabará quedando desierta, dejando en el aire el futuro de esta porción del sector de Torre del Río, muy revalorizado tras el impulso de la promoción de las 'Málaga Towers', las tres torres de 20 plantas de Sierra Blanca y Metrovacesa.

Entonces, según explica el concejal de Urbanismo, Raúl López, el consistorio volverá a tantear el interés de posibles inversores para volver a sacar a concurso la parcela, de uso alternativo incluyendo hospedaje-hotel, comercios, oficinas, uso recreativo y hostelería.

9,1 millones

Este suelo salió a mercado con un precio de salida de un precio de salida de 9.144.209,03 euros. Lo que se vende es una parcela -solar 1.2.B- en la que puede realizarse una construcción de 8.593,46 metros cuadrados de techo, junto a otra calificada como zona verde privada -solar 1.2.D- de 1.107,33 metros cuadrados de superficie y que rodea a la anterior.

Asimismo, se establece una reserva para aparcamientos en la parcela de uso alternativo. En caso de que se destine a terciario deberá tener un mínimo de 172 plazas de estacionamiento, una reserva que habrá que modificar si finalmente se destina a uso hotelero, en función de lo que establezca el PGOU de Málaga para este tipo de alojamientos.