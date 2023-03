La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga acordó este lunes poner en marcha un programa de inspección de viviendas de uso turístico a raíz de una moción propuesta por Unidas Podemos, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos.

En concreto, lo que se aprobó fue desarrollar un sistema de vigilancia que detecte el número de viviendas con fines turísticos ilegales y posibles incumplimientos de la normativa actual como el uso del espacio público para la instalación de cajas-llavero. Además, se concretarán una serie medidas sancionadoras.

Nico Sguiglia, portavoz y candidato de Podemos, ha lamentado que no se aprobara el resto de la moción que pedía la moratoria a las licencias y la declaración por parte del Ayuntamiento del exceso de este tipo de viviendas. "Lo único que buscamos es regular mucho mejor un fenómeno que está totalmente fuera de control".

La formación morada ha criticado la "pasividad" del PP, que votó en contra de la propuesta, para regular el sector y criticó que priorice el "negocio de unos pocos" en lugar del interés general.

Turismofobia

Asimismo, ante acusaciones anteriores de la patronal de viviendas turísticas -encarnada en la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro)- de que se está intentando "criminalizar el sector" cuando se asocian estos alojamientos con el problema de la vivienda en la ciudad, Sguiglia ha mantenido que no es una cuestión de "turismofobia".

"Con nuestras propuestas no pretendemos criminalizar a nadie pero si entendemos como necesaria una regulación democrática frente a la actual ley de la selva. Tenemos fobia a los rentistas y especuladores", ha insistido el portavoz de Podemos. "Nos conmueven las lágrimas de la gente de Málaga que se está viendo afectada por la gente que hace negocio con sus derechos básicos. Nos conmueve la gente desahuciada, las familias que no pueden acceder a un alquiler y los jóvenes que no pueden emanciparse".