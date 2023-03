Pepe del Río deja la política tras más de dos décadas en el equipo de Francisco de la Torre y pone fin a una presencia en el Ayuntamiento de Málaga que se remonta a los tiempos como alcaldesa de Celia Villalobos.

El concejal de Movilidad anunció que se retira de la actividad municipal y que no irá en las listas del PP, rodeado por el alcalde y otros compañeros de corporación a los que pidió disculpa por no haberles dicho que "iba a tomar esta decisión". De ahí que no estuvieran todos a su lado.

Desde el inicio de su intervención hasta su final, en el que los presentes le aplaudían de pie, Del Río compareció visiblemente emocionado: "Parece que fue ayer, pero hace 23 años ya ha sido un auténtico privilegio formar parte de este equipo", dijo

A renglón seguido, se remontó en el tiempo a abril del 2000 cuando Víctor González y Mariví Romero fueron a hablar con él para que se incorporara al equipo de Gobierno de Celia Villalobos. Asimismo, agradeció a su mujer todo lo que le ha apoyado todo este tiempo para poder dedicarse a la política y recordó cómo dejó el mundo de las autoescuelas, dónde era dirigente asociativo incluso a nivel nacional, para saltar a la política.

En aquel mundo nuevo, sufrió el primer mazazo en mes y medio. Se le quebró la voz al recordarlo. Regresó a aquella llamada de Víctor González llorando en la que le pedía que suspendiera la feria de Campanillas porque habían matado a José María Martín Carpena.

Del Río glosó su trabajo como concejal en varios distritos y, posteriormente, en áreas como Medio Ambiente, Deportes y la actual de Movilidad. Así, tuvo presente a los numerosos equipos de los que ha formado parte. "Tengo que dar las gracias a mucha gente, a muchos directores de distrito o a los equipos de las distintas áreas, recuerdo que Javier Imbroda me sustituyó como gerente de Málaga Deportes y Eventos y yo pasé a ser concejal", afirmó.

Del Río también le dio las gracias a las asociaciones vecinales. "Saber escuchar es muy importante, eso lo he aprendido del alcalde, no hay que distinguir por afinidades políticas, todavía hay quien se acuerda que hace más 20 años fui el concejal de Campanillas y te paga un café cuando te ve en un bar, eso es lo que te queda de la política", recalcó.

Además, este concejal tan vinculado a Churriana desgranó numerosas anecdotas vividas con Paco de la Torre. "Quien quiera tumbarle el pulso con el alcalde al negociar, está perdido, por agotamiento gana y en las competiciones deportivas también", relató. Asimismo, se remontó a cuando el alcalde se pone a esprintar al llegar a alguna convocatoria para ser el primero o aquel episodio del skate park en el que De la Torre fue a adelantarlo y se cayó. También rememoró una visita con De la Torre a Justo, el patriarca de La Palmilla, "para convencerlo de que los niños y las niñas tenían que ir al instituto y estudiar".

Posteriormente, la portavoz del PP y compañera suya en sus inicios en la política, Elisa Pérez de Siles, le dio la razón a Del Río y aseguró "lo difícil que es seguirle el ritmo al alcalde".

Reconocimiento

Finalmente, De la Torre le mostró su reconocimiento "al cien por cien" a la labor de José del Río. El regidor volvió a otras anécdotas de ambos subidos en bicicleta y confesó que, una vez que Del Río superó unas cuestiones de salud, pensaba que él iba a continuar. "Pero entiendo su decisión", remarcó De la Torre antes de negarse a ofrecer detalles sobre la candidatura del PP en la capital para las municipales del 28M. "Todavía no es tiempo de listas, ya llegará el momento, yo sigo centrado en mi tarea diaria", apuntó De la Torre fiel a su estilo.

En el anuncio de su epílogo político, Del Río estuvo acompañado por otros concejales del PP de la vigente corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento e incluso de ediles de su partido en otras etapas como la delegada territorial de la Junta en materia de políticas sociales, Ruth Sarabia; el director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL), Julio Andrade; o el gerente de Smassa, Manuel Díaz.