Todos hemos recibido algún obsequio, alguna vez, por parte de una empresa. Una libreta, una bolsa para la compra, un monedero quizá, fabricado y serigrafiado con los correspondientes logotipos del servicio que promociona. En este sentido, la malagueña HiloDoble y la empresa Clece han dado un paso más allá y se han unido para que todos estos artículos sean sostenibles. Gracias al proyecto ‘Tejiendo Solidaridad’ trabajadores y trabajadores en situación de vulnerabilidad confeccionan productos hechos con materiales reciclados.

Desde hace unos años, HiloDoble se dedica a la recogida de lonas publicitarias, esas que se usan para anunciar en la calle, o que decoran stands en ferias y congresos, y le dan una nueva vida con la fabricación de todo tipo de productos textiles: bandoleras, portadocumentos, fundas para el móvil o las gafas, y un largo etcétera. Este taller se ubica en una casa de acogida de Asimás en El Palo, da empleo a personas en situación de especial vulnerabilidad, y se ha aliado con Clece para la fabricación del merchandising de esta empresa formada por más de 80.000 profesionales en toda España.

Así, Clece ha donado las lonas que ha utilizado en sus eventos de toda Andalucía y que ahora se han transformados en productos de merchandising, que entregarán, por ejemplo, en la feria Tecnosocial que se celebrará en Málaga del 29 al 31 de marzo, en la que Clece participa.

Llaveros, carpetas libretas o agendas son el resultado final de una apuesta por la economía circular de HiloDoble y de Clece, ya que estamos adquiriendo un producto artesano realizado por personas en proceso de cambio y con materiales reciclados. Es una contribución a un proyecto social donde se da una segunda oportunicadad a personas y materiales.

Cada pieza es única, porque se fabrican con lonas diferentes. Incluso cuando hay dos con el mismo dibujo el resultado final difiere. “Todo lo hacemos de forma artesanal. Incluso el corte lo hacemos a tijera. En el taller no hay ninguna máquina que sustituya a una persona”, explica María José Santos, responsable del proyecto de Economía Circular de HiloDoble. “Cada vez trabajamos con más entidades, tanto en la compra de producto final como en la cesión de lona, que para nosotros es fundamental. Con la recogida de material reducimos la generación de residuos, y así cuidamos un poquito más de nuestra ciudad”, añade.

Economía circular

“No solo contribuimos al reciclaje y la economía circular, sino también a la inserción de colectivos vulnerables dentro de la empresa”, detalla por su parte Mario Infantes, técnico de Selección e Inserción Laboral de Clece. “En este tipo de talleres, las personas de estos colectivos vulnerables solo pueden estar contratadas por un tiempo limitado, pero en Clece intentamos darles una continuidad a su vida laboral y contratarlos”, aclara.

Para Kader Miguel Djebbour, delegado de Andalucía Centro de Clece, este proyecto de economía circular es muy interesante por una doble razón. “Reducimos el impacto medioambiental, reciclamos o reutilizamos todo el plástico de las lonas que tenemos para todos los eventos, y al mismo tiempo estamos generando puestos de trabajo de manera indirecta. Hay otro aspecto que también es importante, y es que podemos servir de inspiración para que otras empresas, entidades u organismos puedan animarse a participar con HiloDoble, un proyecto que es muy original, muy innovador y medioambientalmente muy responsable”.

No ha sido un camino fácil el de Hilo Doble hasta llegar a la situación actual. La asociación nació a finales de 2019, a cuatro meses escasos de que la pandemia del coronavirus cambiase el mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. Dado que trabajan con personas en riesgo de exclusión, el impacto del cese de la actividad agravaba la situación de las familias, y a eso se sumaba que no había eventos ni lonas de la que obtener la materia prima. Pero se solucionó la situación fabricando mascarillas con materiales certificados. Eso permitió salvar la facturación y que no hubiese que hacer un ERTE ni despidos. Una vez la situación sanitaria se estabilizó, se dejó a un lado la fabricación de mascarillas y se dedicaron de lleno al merchandising para empresas y a la fabricación para el minorista, el cliente de pie, que puede comprar sus productos en la tienda de su página web hilodoble.com.

Sobre Clece

Clece está formada por trabajadores que intentan mejorar la vida de las personas en diversos ámbitos que van desde la limpieza, el mantenimiento o la seguridad, hasta servicios sociales relacionados con el cuidado de personas mayores y dependientes o la educación infantil.