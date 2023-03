El metro de Málaga ya llega al corazón de la ciudad. No es un eslogan, no es un anuncio, no es un compromiso político. Es una realidad que se ha materializado esta tarde con el primer viaje desde Atarazanas hasta El Perchel con una gruesa comitiva de periodistas e instituciones públicas, camino del acto inaugural que se ha celebrado después en la estación “catedral” de Guadalmedina, la más grande de todo el sistema suburbano andaluz.

A los mandos del primer tren que a las 17.00 horas de este lunes ha hecho el trayecto inaugural estaba Juan Manuel Campos, conductor del metro en Málaga desde el estreno de las dos líneas que entraron en funcionamiento en 2014 y que actualmente también es instructor de los nuevos empleados que se incorporan a la plantilla. “Esto no se olvida”, confesaba aún dentro del vagón de cabecera del tren que ha trasladado al presidente de la Junta de Andaluza, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; la consejera de Fomento, Marifrán Carazo; el consejero de Turismo, Arturo Bernal; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y al el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, junto a toda la prensa. Se esperaba también a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que debido a un imprevisto de última hora que no se ha llegado a concretar, no ha podido asistir. “Bien está lo que bien acaba”, ha celebrado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de celebración que se ha celebrado en el vestíbulo principal de la estación de Guadalmedina, que se extiende a lo largo de 2.800 metros cuadrados entre Callejones del Perchel, la avenida de la Aurora y Armengual de la Mota, ante una importante representación de delegados territoriales del Gobierno andaluz, de la corporación municipal, de la empresa concesionaria de Metro de Málaga y colectivos sociales. Una frase cargada de simbolismo para una obra de ingeniería civil que arrancó en 2009 y que tras sufrir todo tipo de penalidades - falta de disponibilidad presupuestaria, negociaciones para modificar el proyecto, desacuerdos con la empresa contratista, hallazgos arqueológicos- e incluso un parón de tres años entre 2015 y 2017 entrará en funcionamiento esta noche a las 21.00 horas para la población malagueña. Cronología del metro de Málaga: casi 20 años de obras Lo hará 14 años después de la primera piedra y tras una inversión de 160 millones de euros para culminar el tramo Renfe- Atarazanas, de cerca de un kilómetro de longitud, con un solo túnel a 28 metros de profundidad -hasta 38 metros bajo el cauce del Guadalmedina- y dos nuevas estaciones, que dejará a malagueños y visitantes a 150 metros de la calle Larios. “Hoy, 27 de marzo de 2023, es una nueva fecha que yo como malagueño enmarcaría y vincularía a la historia de nuestra ciudad porque hoy el metro llega al corazón de la ciudad. Estamos ante un hito de primer nivel, el mejor estreno hacia la próxima Semana Santa”, ha insistido Moreno, que ha señalado la “conquista de incalculable valor” para los malagueños que supone esta infraestructura. “¡Malagueños, os animo a utilizar vuestro metro ahora!”. No fue en Feria, no fue en Navidad pero sí será esta Semana Santa aunque, eso sí, con ciertas limitaciones ya que en horario vespertino los malagueños deberán bajarse en Guadalmedina si quieren llegar al centro en metro. La estación de Atarazanas, con un único andén, solo podrá emplearse para desplazarse hacia otras estaciones pero no para apearse en ella. Y más allá de este tramo que se inaugura hoy, el arranque del suburbano se remonta a 2006 con las primeras obras en las inmediaciones del estadio Martín Carpena, teniendo que esperar hasta 2014 para la inauguración de las dos líneas que actualmente atraviesan la Universidad (línea 1) y la Carretera de Cádiz (línea 2). El retraso acumulado en el cronograma general del metro ha supuesto un desembolso de 500 millones de euros, según ha cifrado el presidente andaluz. Con todo, Moreno ha defendido que su Gobierno mira al “presente”, con un nuevo objetivo claro que pasa por la prolongación de la línea 2 desde la estación de Guadamedina hasta la futura parada de Hilera, que será el primer paso para su llegada hasta el Civil y el Tercer Hospital, con un presupuesto estimado de 200 millones de euros para un trayecto de 1,8 kilómetros. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido el “compromiso” de la Junta de Andalucía, que ha personificado en la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el propio Juanma Moreno, por el trabajo “in situ” en la construcción y en “de despacho” para cumplir con el programa de obras y en un contexto muy desfavorable en cuanto a crisis de transporte y materiales, además del reto de conservar e integrar los restos arqueológicos hallados bajo la avenida de Andalucía. “Se ha sabido resolver con impulso. Sé de sobra de el esfuerzo y como ha superado con una nota altísima, con matrícula de honor, esta prueba del metro de Málaga”, ha agradecido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que también ha tenido palabras para los vecinos y comerciantes que han sufrido las obras, especialmente en la Alameda Principal. En representación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha intervenido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha destacado como la ampliación de la línea del suburbano malagueño contribuirá a la descarbonización y la modernización del transporte público. “El compromiso del Gobierno ha estado desde su origen con más de 175 millones de euros, con un presupuesto que ha ido incrementando”, ha añadido. De hecho, se espera que con la inauguración de este tramo se eviten más de 3,5 millones de desplazamientos en coche así como la emisión de 5.000 toneladas de dióxido de carbono. “La colaboración del gobierno de España ha sido importante y necesario para la construcción. Lo hemos hecho porque más allá de las responsabilidades de las administraciones, este gobierno siempre defenderá el bienestar”. Con este nuevo tramo ya operativo, se espera que se duplique la demanda anual de pasajeros, pasando de los casi siete millones actuales a unos 14 millones. Con la prolongación de la línea 2 al Civil esa cifra se incrementa hasta los 20 millones de pasajeros al año en el metro de Málaga. Las cifras del metro La construcción de este tramo de extensión han requerido más de 82.000 metros cuadrados de muros pantallas, 543.000 metros cuadrados de tierra, 32 millones de kilos de acero y 152.000 metros cúbicos de hormigón. Asimismo se ha trabajado sobre 4.000 metros cuadrados de excavación arqueológica. En cuanto a los restos arqueológicos que emergieron durante las obras de este tramo a su paso por la avenida de Andalucía, los hallazgos ya están almacenados bajo esta vía de acceso a Málaga, justo donde aparecieron las dos murallas del arrabal de Attabbanin, de la época musulmana, asegurando su conservación hasta que puedan ser expuestos en el futuro museo, al que se accederá desde la estación de Guadamedina. Además de las dos murallas, que están declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC) se expondrá un horno musulmán del siglo XI, una vivienda unifamiliar nazarí y una calle completa de época nazarí de los siglos XI y XII. De la época cristiana, se mostrará otra calle completa de entre los siglos XVI-XVII, además de elementos de la curtiduría, de los siglos XVIII-XIX con tinajas y piletas. En relación a la flota actual de trenes del metro de Málaga, con la ampliación del servicio comercial al centro de Málaga, alcanza los 18 trenes tras la compra de cuatro unidades más que se irán incorporando de forma progresiva hasta el verano de 2023. Esta ampliación contempla absorber el incremento de demanda con el nuevo tramo inaugurado hoy y la futura prolongación al Tercer Hospital de la ciudad. Solo la extensión de la línea de El Perchel a la Alameda Principal está equipada con 114 cámaras de seguridad, 13 teleindicadores que detallan el tiempo de llegada de los trenes o cualquier incidencia, seis máquinas expendedoras de billetes y 15 tornos adaptados para movilidad reducida.