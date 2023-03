El metro de Málaga cuenta con un nuevo horizonte. Tras 14 años de construcción, el tiempo en lo que se tarda en alcanzar 3ºde la ESO por ponerlo en perspectiva, el suburbano de la capital ha llegado al centro con la nueva parada de Atarazanas y este 28 de marzo ha sido la primera mañana en la que los ciudadanos han podido disfrutar de esta conexión.

Málaga sigue contando con dos líneas de metro, pero la extensión de la línea 1 hasta la Alameda ha causado cierta confusión entre los vecinos. Ahora es posible llegar a la Alameda desde la Universidad sin la necesidad de andar o tomar otro medio de transporte, pero algunos de ellos mantienen la locución que indica el anterior recorrido. Eso es justo lo que ha ocurrido en el viaje de las 10:15 de este primer día, a la altura de La Unión, la voz ha anunciado que el tren se dirigía al Palacio de los Deportes. Tras repetirlo, esta vez en inglés, han empezado las preguntas: "Oye, ¿esto no iba para Atarazanas?". En ese momento, los más entendidos del vagón se han convertido en revisores por unos instantes y han asegurado por mucho que la voz lo dijese, el tren se dirigía al centro. Por suerte para todos, tenían razón, una vez pasado El Perchel, los carteles digitales habían cambiado y revelaban correctamente las paradas de la línea.

Metroguía

Y es que, por increíble que parezca, tener un mapa ferroviario de la ciudad no es baladí, los usuarios del metro, tanto los primerizos como los más curtidos, se encuentran en un periodo de adaptación. Para afrontarlo, el Metro de Málaga ha creado la figura del metroguía, ayudantes colocados en todos y cada uno de los nuevos andenes para guiar a aquellos que lo necesiten. Una de ellas es Rocío, apostada en la planta superior de la parada de Guadalmedina enseña a los malagueños las formas más fáciles de usar el metro. Entre los consejos, que ha revelado a este diario interrumpiendo de vez en cuando la conversación para atender a los usuarios que le rodeaban en corrillo, se encuentra el de seguir haciendo transbordo en El Perchel. "Mucha gente se baja en Atarazanas cuando en El Perchel es mucho más fácil el transbordo", señalaba la metroguía.

Los metroguías estarán en los nuevos andenes de Málaga hasta después de Semana Santa, periodo en el que se modificarán los horarios. Durante la Semana Grande, los malagueños no podrán bajarse en Atarazanas entre las 17:30 de la tarde y las 22:30 de la noche para evitar acumulaciones en uno de los puntos más transitados.

Día de pruebas

Muchos de los se sumaban al fervor ferroviario lo hacían con afán de compararlo con su medio habitual de transporte. Este es el caso de Carmen, una profesora del IES Ciudad de Melilla que buscaba comprobar cual es la diferencia de tiempo entre coger el autobús para llegar a Tabacalera desde su casa en Martirícos. Lo cierto es que de momento es la única forma de cerciorarse pues Google Maps aún no ha incluido las nuevas paradas en sus rutas. Otros bajaban por las bocas de metro por pura curiosidad, así nos lo ha contado Sergio, un vecino de Alhaurín el Grande que trabaja en la capital: "Yo esto no lo voy usar, tengo coche de empresa, pero digo: 'voy a asomarme a ver cómo es por dentro". También Emilio, natural del Rincón de la Victoria, se apeaba hoy al metro de la capital, pero con un entusiasmo más moderado. "Hasta que no llegue a Rincón..." bromeaba apuntando a uno de los grandes retos de movilidad en la Costa del Sol.