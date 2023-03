El PP ha esperado a la ‘resaca’ de la llegada del metro al centro de Málaga para atacar al PSOE en relación a esta infraestructura. Los reproches contra la herencia de los gobiernos andaluces socialistas regresaron a la tarima de los populares horas después del acto inaugural en el que midió sus palabras Juanma Moreno. El encargado de lanzar las críticas fue el secretario general del PPde Málaga y parlamentario andaluz José Ramón Carmona, quien se zafó de las críticas vertidas por los socialistas en las jornadas anteriores y enfatizó que «el Gobierno de Juanma Moreno ha cumplido esta promesa estrella de su gobierno después de décadas de incumplimientos por parte de la anterior Junta socialista».

Carmona recordó que «la primera promesa del PSOE en la Junta para la finalización de los trabajos data del año 2009 e, incluso, realizaron una campaña publicitaria para la llegada del metro al Centro para el 11 del 11 del 2011». «El nuevo Gobierno del Cambio de Juanma Moreno, desde el diálogo, ha logrado este hito histórico ante las mentiras y la desidia socialista hacia nuestra capital», manifestó.

Por último, el dirigente del PPindicó que «el Gobierno andaluz ha apostado por Málaga desde el primer día y, con un gran esfuerzo, ha conseguido la transformación del metro para su llegada al Centro y la conservación de los restos arqueológicos que se han encontrado». «Una vez que ya se ha hecho, el nuevo compromiso de la Junta es llevar el metro soterrado hasta el Hospital Civil», concluyó Carmona.

En verdad, el PP tuvo presentes sus críticas por esta infraestructura a los anteriores gobiernos socialistas en el acto inaugural celebrado el lunes en la estación de Guadalmedina, aunque de forma más subliminal.

El propio Juanma Moreno las contempló en su discurso, aunque disimuló la agresividad usando su habitual recurso de la moderación. El presidente andaluz deslizó que el retraso acumulado en los últimos tres lustros por las obras del suburbano malagueño «le ha costado a la Junta de Andalucía cerca de 500 millones de euros».

Así lo soltó el presidente de la Junta y, a renglón seguido, incidió en que «el de hoy no es un día para mirar atrás» sino «para disfrutar del presente y de lo mucho que nos queda por venir».

El de Juanma Moreno no fue el único dardo que se le lanzó a la herencia socialista. De hecho, entre los representantes del PSOE en el acto inaugural no sentó precisamente bien un fragmento del vídeo promocional emitido, en el que se desacreditaba la gestión de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta al aludir a los retrasos de una obra sobre la que, según recordaba la voz en off, «se había instalado el desánimo».

La confrontación viene de atrás y se había visto incrementada después de que el secretario general delPSOE de Málaga y candidato a la alcaldía DaniPérez ‘calentase’ la previa de la puesta de largo de la ampliación del suburbano. Lo hizo el martes de la semana pasada, coincidiendo con la visita a la capital malagueña del líder andaluz de su partido, Juan Espadas.

Pérez le atribuyó el logro a su partido: «Durante los años de gobierno del PSOE en la Junta hemos llevado el metro hasta la puerta de la Delegación de Gobierno en la Alameda Principal, mientras que en los últimos cinco años el PP no ha hecho nada y sólo sabe quejarse». Pérez le recomendó a «Moreno Bonilla» que «si de verdad quiere hacer algo, que lleve el Metro a El Palo, porque a día de hoy lo único que está haciendo desde la Junta es culminar los proyectos que nosotros iniciamos y dejamos a punto de rematar».