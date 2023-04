Si tuviera que definirse como diseñadora ¿en qué términos lo haría?

Me defino como una diseñadora seria, que trabaja las líneas atemporales, es decir, que las prendas luzcan hoy pero también dentro de 10 años. Trabajo el patronaje, un patronaje elaborado con pequeñas pinceladas de detalles y con tejidos de mucha calidad.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Me inspiro mucho en las sensaciones y en los sentimientos que tenga en el momento de crear. Me dejo influir por la primavera, la luz, los olores, los colores en las flores. También me inspiro trabajando en los tejidos

¿Qué análisis hace de la situación de la Moda en la provincia de Málaga?

La entrada de Málaga de Moda ha provocado un cambio de situación a mejor gracias a todos los eventos que está organizando y tutelando. Ahora empezamos a estar en un buen momento. Es muy complicado atender a todos los diseñadores y Málaga de Moda lo está haciendo.

¿Si le pregunto por un vestido o una prenda que haya visto en el cine ¿cuál me diría? El cine ¿le sirve de inspiración en su trabajo como diseñadora?

No voy a ser muy original pero me encantan los vestidos que Audrey Hepburn lleva en Desayuno con diamantes. Los abrigos, los sombreros, etc. Ella era muy elegante. El cine me ha servido siempre como un referente a la hora de crear diseños.

Tras un par de años muy duros para la moda ¿cómo está encarando desde el punto de vista de volumen de trabajo y de negocio este año 2023?

Tenemos muy buenas perspectivas y mucho trabajo. Estamos muy contentos tras dos años muy difíciles.

¿Dónde podremos ver próximamente sus diseños?

Me gustaría estar en la Pasarela Larios y también llevar mi trabajo a Marbella, aunque no sé si me va a dar tiempo a acabar la colección.

La constante digitalización. ¿Ha revolucionado la forma de vender y de trabajar en el sector de la moda?

La digitalización ayuda mucho a la venta online de pret a porter, cosa que no pasa con la alta costura. Las RRSS puede ser magníficas para dar a conocer nuestros productos. Es el mejor escaparate al mundo.