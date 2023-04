Si tuviera que definirse como diseñadora ¿en qué términos lo haría?

Me considero polifacética porque he experimentado diferentes campos en la moda (flamenco, nupcial e invitadas y modas de formas más rompedoras), con una visión empresarial, trabajando cómo no en desfiles y pasarelas, pero siempre con el cliente en mente.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Los tejidos me dicen mucho. Empiezo una colección con la elección de tejidos. Me fijo, por ejemplo, en estampados de paredes y me los imagino en mis creaciones. Soy atemporal, apuesto por la artesanía y la moda lenta. La moda no es de usar y tirar. Apuesto por la calidad y por la fabricación casi familiar.

¿Qué análisis hace de la situación de la moda en la provincia de Málaga?

La veo con futuro, la veo con ganas. En Málaga hay eventos de mucha categoría para todos aquellos creadores que empiezan. Esto no pasa en otras ciudades y en otros países. Málaga de Moda escucha a los creadores y ha creado un ecosistema muy fructífero.

¿Si le pregunto por un vestido o una prenda que haya visto en el cine, ¿cuál me diría? El cine ¿le sirve de inspiración en su trabajo como diseñadora?

Me encanta el vestuario de la película de Los Juegos del hambre y me ha servido de inspiración para determinados aspectos de mis creaciones. También me inspiran lugares como Florencia, una ciudad donde he residido. Su historia, su arquitectura la he plasmado en mis trabajos.

Tras un par de años muy duros para el sector de la moda, ¿cómo está encarando desde el punto de vista de volumen de trabajo y de negocio este año 2023?

El Covid sirvió para dar beneficios a muchas empresas y la venta online de moda experimentó una espectacular subida. Estos años han sido duros para todas aquellas empresas que no se subieron a la ola de la digitalización. El negocio físico ha sufrido mucho en esta época. Ahora el marketing, las campañas, las RRSS son el 60% del negocio de moda. El 2023 es el año de la moda en el entorno digital.

¿Dónde podremos ver próximamente sus diseños?

Ahora empezamos la época de eventos. Tuvimos recientemente un desfile en el Hotel Miramar. Estamos en el Soho, en Trinidad Grund, 22, 2º derecha y ahí tenemos un pequeño showroom (todavía no está inaugurado pero lo haremos pronto) donde se pueden ver todas mis creaciones. También lanzaremos pronto la página web de venta online.

La constante digitalización, ¿ha revolucionado la forma de vender y de trabajar en el sector de la moda?

Sí. Es difícil que el cliente valore muchas veces todo el trabajo que hay detrás de una prenda, de una creación. La inversión en digitalización es elevada y es buena para que el cliente sepa todo el trabajo, que se traduce en un precio. Lo online es el futuro si no lo es ya y las tiendas físicas se quedarán como meros escaparates.