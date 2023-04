¿De qué manera se define como diseñador?

Soy una persona que hace costura tradicional y que se adapta al físico de cada persona. Mis creaciones, las de mis colecciones, son femeninas, románticas, serenas. Buscan la elegancia pero también trabajamos para satisfacer las peticiones de las clientas.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

De todo: la naturaleza, las flores, cualquier cosa que te pueda inspirar: el día a día, el mar, el aire, etc. Mi última colección lleva por título ‘Entre el cielo y el suelo’ y está basada en conceptos que tiene la Iglesia en general con los colores que usa el clero como el dorado y el verde; las vidrieras de las catedrales, etc. En la que estamos trabajando ahora, que se llama ‘Air Ballet’, se basa en las bailarinas clásicas pero también en las de los ritmos tribales africanos.

¿Qué análisis hace de la situación de la moda en Málaga?

Hay bastante talento y buenos diseñadores. Futuro hay. Pero veo que hay poca gente joven que se dedica a los oficios de la moda porque los que se ocupaban hasta hoy de hacer esto (bordadores, etc.) les está llegando el momento de la jubilación y creo que no hay un relevo. Creativos sí hay pero los artesanos empiezan a escasear.

¿Si le pregunto por un vestido o una prenda que haya visto en el cine, ¿cuál me diría? El cine ¿le sirve de inspiración en su trabajo como diseñador?

En el cine clásico veo siempre a Grace Kelly, Audrey Hepburn, etc. Ellas llenaban la pantalla con sus vestidos de Givenchy, Dior, etc. El cine me ha ayudado como inspiración a algunas de mis creaciones.

Tras un par de años muy duros para la moda, ¿cómo está encarando desde el punto de vista de volumen de trabajo y de negocio este año 2023?

La gente está volviendo a los eventos como se celebraban en 2019 pero no al 100%. Todavía veo cierto miedo a las grandes celebraciones.

¿Dónde podremos ver próximamente sus diseños?

Cuando acabemos ‘Air Ballet’, uno de los sitios donde nos gustaría presentarla es en la Pasarela Larios. Pero queremos presentarla antes en otros sitios.

La constante digitalización ¿ha revolucionado la forma de vender moda?

Depende. Nosotros al trabajar a medida, funcionamos mucho con encargos que necesitan muchas pruebas y, por lo tanto, se hace difícil comprarlo solo por internet.