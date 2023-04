¿Si tuviera que definirse como diseñador, qué nos diría?

Que soy un apasionado de la moda. A mí me da vida diseñar, crear e innovar. Hacer cosas nuevas es lo que más me gusta.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Mis vivencias. Estar en la calle, ver gente… y sobre todo la música. La música es el motor de mi vida. Cuando tengo una idea rápidamente tengo que plasmarla en mis patrones y si no lo hago, no me encuentro bien.

¿Qué análisis hace de la situación de la moda en Málaga?

Málaga es el escaparate en el que cualquier diseñador quisiera lucirse. Málaga es el espejo en el que todos los diseñadores nos gusta mirarnos. Lo que menos me gusta es que hay mucha gente que no sabe diferenciar lo que es un creador, un diseñador de verdad, de los que solamente se dedican, con todos mis respetos, a vender, a vender, a vender trajes.

Si le pregunto por un vestido o una prenda que haya visto en el cine, ¿cuál me diría? El cine ¿le sirve de inspiración en su trabajo como diseñador?

Últimamente me han encantado los trajes de Jorge Vázquez que ha llevado Marta Hazas tanto en en los Goya como en el Festival de Cine de Málaga. También el de Candela Serrat de los Goya. Esos vestidos tienen diseño, estilo, innovación y arquitectura.

Tras un par de años muy duros para la moda, ¿cómo está encarando desde el punto de vista de volumen de trabajo y de negocio este año 2023?

Estamos fenomenal ahora, pero los que estamos trabajando la moda de eventos lo pasamos muy mal en esa época. Seguimos en la brecha, financieramente un poco tocados pero aún así, no es fácil seguir con 9 tiendas como tenemos nosotros y eso tiene mucho mérito. Además hemos abierto en cuatro meses tres corners en el Corte Inglés.

¿Dónde podremos ver próximamente sus diseños?

Hemos estado recientemente en marzo en la Plaza Mayor de Madrid presentando mi última colección, que esperemos podamos presentarla en Málaga. Vamos también a Málaga en el mes de junio a presentar algunos trabajos en el Museo del Automóvil. Vamos a presentar la colección Cápsula en el Teatro Cervantes de Londres y luego tenemos varias ofertas todavía sin cerrar.

La constante digitalización a la que nos vemos obligados ¿ha revolucionado la forma de vender y de trabajar en moda?

La digitalización es muy importante, aunque te diré que yo sigo plasmando mis patrones a mano (el primero de ellos). Soy de los que piensan que deben convivir las cosas hechas a mano y las que se hacen con máquinas.