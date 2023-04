El Centro de Málaga tendrá dos niveles de restricción del tráfico con la Zona de Bajas Emisiones

A partir del año próximo, la movilidad en Málaga emprenderá un camino que promete cambiar drásticamente la forma en la que los ciudadanos se desplazan ahora por la ciudad, en especial, en su vehículo.

Como ya es conocido, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, las ciudades de más de 50.000 habitantes deben implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a lo largo de este año. En el caso de Málaga, el despliegue va con retraso, aunque desde el Consistorio recalcan que estará operativa el 1 de enero de 2024.

La Zona de Bajas Emisiones supondrá la restricción del tráfico rodado en un área de 473 hectáreas con accesos controlados por cámaras de lectura de matrícula que definirán el límite a partir del cual no podrán seguir circulando los vehículos de motor, salvo que cuenten con el correspondiente distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se trata de un amplio perímetro que se extenderá prácticamente hasta el Vialia, el entorno de la calle Mármoles y Eugenio Gross hasta Fuente Olletas y la zona Este de la ciudad.

La directora general del Área de Movilidad, Trinidad Hernández, señala que el Consistorio espera tener en el segundo semestre del año un borrador del proyecto para presentarlo ante los malagueños e iniciar un período de conversación a través del Área de Participación Ciudadana antes de su publicación definitiva.

Será entonces cuando se inicie una importante campaña informativa para explicar cómo funcionará la ZBE.

«Todo va a ser consensuado, que va a ser fácil y que la gente no piense que va a tener que vender su coche, no, va a tener tiempo de hacerlo con calma. Podrá circular con su coche y no tendrá problema», recalca Hernández.

En el caso concreto del centro histórico y el entorno del Museo de Arte Contemporáneo (CAC), a partir de principios de 2024 contará con dos niveles de restricción del tráfico, ya que no solo operarán las limitaciones de la Zona de Bajas Emisiones sino las restricciones propias de los denominados «entornos de interés protegido», que funcionan desde hace años en la ciudad, limitando el acceso solo para residentes y autorizados.

Esa restricción se aplica al perímetro formado por la calle Cortina del muelle, plaza de la Marina, Alameda principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Guillén de Castro, Moreno Carbonero, Sebastián Souvirón, plaza Arriola, Pasillo Santa Isabel, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Alcazabilla, Travesía Pintor Nogales, Guillén Sotelo, Alcalde Pedro Luis Alonso y avenida de Cervantes. En el entorno del CAC, ese perímetro protegido lo forman las calles Alemania, Comandante Benítez y Manuel Agustín Heredia.

Actualmente, para poder acceder con el vehículo a estos espacios hay supuestos concretos como ser residente, tener un garaje en propiedad, tener un negocio, trabajar en la distribución de mercancías o por cuestiones coyunturales como una mudanza o una obra.

Al respecto de estos «entornos de interés protegidos», Movilidad estudia ampliar a ciertas calles del Soho estos perímetros restringidos al tráfico «para controlar el tráfico», tal y como expone la directora general de Movilidad.

Objetivos de la ZBE

A largo plazo se espera que esta Zona de Bajas Emisiones suponga una reducción del 20% en el tráfico rodado y del 25% en el caso del ruido.

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, está prevista la reducción de emisiones de dióxido de carbono un 60%, un 88% el monóxido de carbono, un 94% el óxido de nitrógeno y un 96,4% las partículas PM10.