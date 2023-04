La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la primera promoción del proyecto de tecnocasas en la zona de Lagunillas, en la capital malagueña, con la adjudicación de la primera de las 77 parcelas con que cuenta en este céntrico barrio de la ciudad, desbloqueando así un proyecto que se gestó hace 18 años y que se quedó en vía muerta hasta 2019.

La delegada del Gobierno andaluz Patricia Navarro, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este lunes en rueda de prensa que este primer proyecto ha sido adjudicado a la empresa Lagoom Living, que construirá 84 viviendas de uno y dos dormitorios en régimen general (antes conocido como VPO) y bajo la modalidad de alquiler.

En la rueda de prensa han participado también el presidente de la empresa Lagoom Living, Philip Gil, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Casero, el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Jesús Bernal, y el edil de Vivienda, Francisco Pomares.

La adjudicación de esta primera parcela para la construcción de tecnocasas "supone un día muy importante para Málaga, porque lo que durante muchos años ha sido una entelequia por culpa de anteriores gobiernos socialistas, hoy ya es una realidad casi palpable", ha valorado Patricia Navarro.

En este sentido, ha recordado que "el convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento hace 18 años para promover viviendas protegidas en solares expropiados del Centro Histórico de Málaga fue un proyecto fallido, y no porque fuera mala idea, sino porque los gobiernos anteriores de la Junta no supieron o no quisieron sacarlo adelante y además ataron de pies y manos al Ayuntamiento".

"El impulso a este proyecto --ha añadido-- cesó en 2010 y no fue hasta 2019, con la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz, cuando se retomaron las negociaciones para hacerlo posible de nuevo y gestionar cada administración su parte, pero avanzando juntas".

Respecto a la situación general de las tecnocasas, ha detallado que en el acuerdo de liquidación del anterior convenio, firmado en 2019, se fijaron un conjunto de 93 solares, de los que 77 quedaron bajo titularidad de AVRA, que ya tiene registrada la propiedad de esos bienes, mientras que el Ayuntamiento se quedó con los 16 solares restantes.

AVRA tiene la intención de incorporar al mercado el resto de los solares pendientes de adjudicación en la próxima Oferta Pública de Venta.

Con este nuevo paso, se podrá impulsar la construcción de 131 viviendas más que, unidas a las 32 que AVRA va a promover directamente y que se encuentran en fase de modificación de proyectos previos a la concesión de licencia de obra en Corralón Rosal Blanco, Dos Aceras, Ana Bernal y Lagunillas, sumarán 163 viviendas.

"Para llegar hasta aquí la colaboración institucional ha sido fundamental --ha apuntado la delegada-- y ya vemos los primeros resultados: apenas cuatro años después de la liquidación ya están en marcha para próxima construcción y con licencia de obra las primeras 84 viviendas protegidas en Lagunillas, bajo el concepto de tecnocasas".

Lagoom Living invertirá 21 millones de euros El presidente de Lagoom Living, Philip Gil, ha explicado que su empresa prevé una inversión de 21 millones de euros para la construcción de estas viviendas, que tendrán una reducción durante los dos primeros años del 50% del precio de las rentas, usando además la posibilidad que permite la normativa, de que se determinen las mismas en base al modelo de viviendas semi-amuebladas, lo que facilitará la posibilidad de acceder a las mismas de manera más inmediata y sin necesidad de grandes inversiones extras. El proyecto avanzado por Lagoom Living incluye la dotación de equipamientos comunes, bajo una idea que permite la combinación de vivienda y espacios para el desarrollo del trabajo y otras prestaciones, zona de Coworking, gimnasio, lavandería, ludoteca, parque infantil y zonas ajardinadas de uso común. El proyecto contempla también 114 aparcamientos para coches, 15 para motos y trasteros.

Además de las tecnocasas, la actuación de la Junta en el centro de Málaga en la promoción de vivienda a precio asequible permitirá incorporar 50 unidades en calle Cerrojo, bajo el modelo de permuta, y otras 31 viviendas en Plaza San Pablo (12 de promoción propia y 19 de colaboración público-privada). En total, 244 nuevas viviendas que, sumadas a las 84 anunciadas hoy, suman 328.

Igualmente, dos de las fincas de AVRA en Rosal Blanco se dedicarán a la ampliación del Museo Jorge Rando, en consonancia al destino de los solares del Ayuntamiento que irán a equipamientos.

En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que el Ayuntamiento, por su parte, destinará tres millones de euros para obtener la propiedad, por trámite de expropiación, de un conjunto de parcelas para poner en valor los hornos medievales junto al museo del Vidrio y al impulso de nuevos equipamientos como la casa de Cánovas del Castillo, así como la creación de nuevos espacios libres y viario.