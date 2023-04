Una senda aún sin malear en el Monte Gibralfaro

Ya comentamos en esta sección cómo todo el paseo que conduce desde la Coracha al Castillo de Gibralfaro lleva varios lustros abandonado a su suerte por el Ayuntamiento, que lo trata a modo de ‘distrito independiente’, con un presupuesto inapreciable y un mantenimiento que no ha terminado de consolidarse, como si nuestro Consistorio estuviera ciego ante la riada de turistas que lo sube y baja a diario.

La dificultad del acceso, lo inseguro del piso elegido y el gusto por lo llano de nuestros cargos públicos -muchos de ellos no pisan esas alturas desde la visita a Málaga de Isabel II y su marido Francisco de Asís- evidencian que ojos municipales que no ven, corazón que no siente.

Y sin embargo, junto a esta vergonzosa infraestructura turística hay otra llena de encanto y posibilidades que, por ser más reciente, nuestros políticos aún no han tenido tiempo de dejarla compuesta y sin novio, como la anterior.

La paradoja es que parte casi del mismo mirador de Gibralfaro -que no se limpia y acondiciona en su totalidad desde tiempo inmemorial-.

Se trata del denominado Sendero de La Malagueta, 610 metros de paseo, a modo de cornisa panorámica mientras se va bordeando el Monte Gibralfaro hasta conectar con la carretera de acceso al Castillo y al parador.

Pese a lo corto del recorrido, la profusión de la vegetación invita al paseante a sentirse en el bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez siempre que se abstraiga de los eucaliptos que lo jalonan y no mire a su derecha, donde le espera el grato espectáculo de la Bahía de Málaga, la plaza de toros de La Malagueta y el menos gratificante del barrio ‘hongkones’ que rodea y atosiga el coso.

En mitad del sendero monta guardia una enorme y vistosa roca que ya ha sido pictóricamente colonizada por los grafiteros más activos del zoo. Como consuelo, casi todo es ilegible.

El camino pasa por debajo del parador y el paseante deberá estar atento a una tubería semienterrada que puede causarle algún traspiés, por lo demás, deberá pasar sus pintarrajeados saneamientos para tomar una curva que le mostrará, en todo su esplendor, La Caleta y sus rumores, en un paseo escoltado en un tramo por postes de madera unidos por cuerdas y en el segundo, por una valla metálica.

Además, también descansa algún banco y alguna papelera. En suma, un paseo precioso, el riesgo es que el Ayuntamiento lo mantenga con el mismo mimo y atención que la subida turística a Gibralfaro. Crucemos los dedos para que no ocurra.