El balance que la hostelería malagueña hace de los días de Semana Santa es positivo. Una primera valoración realizada por el presidente de la patronal Mahos, Javier Frutos, señala que la facturación ha crecido respecto a la obtenida el pasado año 2022. Según sus palabras, aunque todavía quedan datos que cuadrar y la rentabilidad sigue siendo "una asignatura pendiente", que hayan salido todas las procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, sin que la lluvia haya hecho acto de presencia, "ha sido importante".

Además, ha sido la primera Semana Santa de normalidad, ya que en la pasada aún había restricciones debido a la pandemia de Covid-19, que dejó a la ciudad sin desfiles procesionales durante dos años.

Frutos confía en que la Semana Santa suponga el "pistoletazo de salida de nuestra temporada alta". Según ha señalado, espera que la inercia positiva experimentada durante el primer trimestre del año, con un aumento del empleo del 9% se mantengan también en el segundo trimestre y se pueda alcanzar el 10%, propiciado también por estos días de procesiones. "Tres de cada cuatro empleos que se generan en la industria turística proceden de la hostelería, por lo que queda de manifiesto la importancia de nuestra actividad", ha destacado el presidente de Mahos.

Críticas

Sobre la polémica de las terrazas, las sanciones recibidas por exceder el espacio autorizado de vía pública o por disponer de veladores sin autorización, Javier Frutos asegura que la patronal no ha querido "intervenir en estos días para no dañar la imagen de Málaga", aunque advierte que harán un balance de la situación. "Trataremos de dar eco a nuestro sector porque no estamos dispuestos a recibir insultos y faltas de respeto", ha dicho el presidente de Mahos, quien considera que los bares y restaurantes del Centro han sido "maltratados" por críticas "malintencionadas" en redes sociales y medios de comunicación. "Si se ha incumplido la normativa, para eso están las auoridades, para que sancionen, pero no podemos maltratar al sector de esta manera ni generalizar", señala Frutos, quien insiste en que la hostelería va de la mano de la Semana Santa, en beneficio de la ciudad.