He llegado a la conclusión de que hay que seguir estudiando porque si uno no lo hace acaba, en sentido figurado, en analfabeto. Aunque con respecto al uso de las palabras, su significado, acentos… sí es correcto lo de analfabeto. La RAE nos sorprende de vez en cuando con la aceptación de nuevos vocablos, la mayoría de ellos relacionados con los avances de las nuevas tecnologías y profesiones.

Las razas

Cuando yo estaba en el colegio, entre las muchas cosas que me enseñaron y olvidé porque no servían para nada o al menos eso creía, recuerdo la lección de las razas humanas. Según mi memoria (los libros de textos murieron con el tiempo), las razas eran la blanca, la negra, la amarilla y la cobriza. Como entonces no había emigración en el mundo, o por lo menos en 1934 no recuerdo nada al respecto, y me movía entre blancos (un poquito más morenos algunos porque iban a la playa en verano), las demás razas, al menos para mí, eran totalmente desconocidas, hasta que empecé a ir al cine y vi los negritos que aparecían en las películas.

A un negro de verdad, o sea un hombre de carne y hueso, no lo vi hasta mucho después, no me acuerdo cuándo. De las razas amarilla y cobriza no tenía ni la menor idea, salvo lo que los maestros del Colegio de los Maristas nos contaban. Decían que los chinos eran amarillos y los cobrizos eran los indios de América.

Al ver las primeras películas del Oeste, no distinguí si eran cobrizos o verdes, porque las películas eran en blanco y negro y todos me parecían blancos y lo mismo con los primeros chinos de las películas (los chinos eran siempre, como los indios, los malos); hasta que no llegó el cine en color todos me parecían iguales. La diferencia de los considerados amarillos y los cobrizos yo no la noté. Lo que me llamaba la atención era oír a los agoreros de la época hablar del «el peligro amarillo», porque un día los chinos arrasarían y se harían dueños del mundo. Incluso creo recordar que una monja famosa nos advertía de los males de citado peligro amarillo.

Los chinos de los bazares que hay en Málaga no son amarillos, o mi vista, cansada, no distingue los colores. Y los indios que vi en Texas hace un montón de años no me llamaron la atención, salvo sus rasgos. Resumiendo, en la raza humana hay dos colores, el blanco y el negro y como unos y otros se casan y tienen descendencia, abundan los que sacan rasgos de una y otra raza, de piel más oscura (no necesitan ir a la playa para ponerse morenos) y los descendientes de chinos y/o asiáticos, sobre todo si son hembras, resultan muy exóticas y destaca lo guapas que son con sus ojos achinados.

Al no poder consultar los libros de Primaria de los años 1936 y 1937 porque se perdieron o me deshice de ellos, la definición de las razas ha sido puesta al día con otras denominaciones o matices.

Modernamente, a la raza amarilla se la identifica como mongólica, los blancos somos caucásicos y los negros etiópicos, muy diferente a las que aprendí alternando con los cabos Machichaco y Estaca de Bares, las raíces cuadradas, los reyes godos, las guerras púnicas, la ortografía… que tuve que memorizar en las clases para aprobar con un cinco pelado o algún notable, y hasta con sobresaliente en algunas ocasiones…, pero pocas.

Total, que tengo que ponerme a estudiar como si tuviera diez o doce años para ponerme al día. Pero me da la impresión de que no lo voy a hacer. Me contento con saber los ríos de España, las cordilleras, las capitales de provincia y…, bueno, ahora con las autonomías, con la desaparición de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Santander y otras nuevas denominaciones, corro el riesgo de ser un inculto.

La Geografía

Con respecto a la geografía mundial, si uno se descuida acaba por ignorar, por ejemplo, que ya no existen países de nuestro entorno que nos eran familiares, como Checoslovaquia o Yugoslavia. El primero, se dividió en dos, en Chequia o República Checa, por un lado, y Eslovaquia, por otro. Cada país con su capital, Praga y Bratislasva, respectivamente. Dos países diferentes con lenguas muy parecidas. Por cierto, que mi abuela materna era checa.

El otro país europeo desaparecido es Yugoslavia. Fundado en 1918, y que a principios del año 2000 se disgregó en ¡seis países!, a saber, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia (Kosovo puede ser el séptimo cuando sea reconocido internacionalmente), cada uno con su capital… e idioma, religión, porque Yugoslavia fue un ‘invento’ que acabó en cruentas batallas. La geografía de mi época de estudiante ya no sirve. Si quiero estar día no me ha quedado más remedio que ponerme a estudiar como un chiquillo.

Sin tener que salir a Europa, España ya no es la misma que estudié en su día, cuando estaba conformada por regiones como Castilla la Vieja (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia), Castilla la Nueva (Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real), León (León, Zamora y Salamanca), Murcia (Albacete y Murcia), Cataluña como está ahora; Andalucía ídem…, pero en lugar de regiones, son comunidades autónomas. Santander, por ejemplo, dejó de existir; ahora es Cantabria. Todos los cambios registrados me han obligarme a estudiar de nuevo para no meter la pata.

Menos mal que los nombres de los golfos, ríos, cabos… se mantienen, aunque si un río cruza una comunidad con lengua propia cambia de nombre; por ejemplo, el río Ebro, cuando deja Aragón y sigue su curso hacia su desembocadura se convierte en Ebre, como el Duero, que cuando entra en Portugal se transforma en Douro.

Los países de la URSS

La URSS dejó de ser Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a finales del siglo pasado y volvió sus orígenes, Rusia a secas. De buenas a primeras nos encontramos con una serie de países como Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán… y otros ‘istán’ que hoy tienen como es natural su propia capital y que hay que aprenderse de memoria, porque, a efectos del momento presente, son más importantes que los famosos reyes godos que tuvimos que aprender de memoria.

Recreo

Como he vuelto a mi época de estudiante, ha llegado la hora del recreo. Para evitar en lo posible mi pobreza en la asignatura de Geografía, a partir de mañana, después de desayunar y leer La Opinión, me aprenderé de memoria los nombres de las capitales de los países resultantes de la desaparición de Yugoslavia. La capital de Bosnia-Herzegovina es Sarajevo; de Croacia, Zagreb; de Eslovenia, Liubliana; de Macedonia del Norte, Skopie; de Montenegro, Podgorica y de Serbia, Belgrado. Repetiré de carretilla los citados nombres geográficos.

Me echo a temblar cuando me toque África porque los cambios han sido espectaculares. Por ejemplo, yo me quedé en el Congo Belga, Alto Volta y Abisinia.

No sé si al final me darán un aprobaíllo.