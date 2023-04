Fujitsu e Integralia DKV han presentado un hub de Diversidad Digital en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. El eje del proyecto son unos cursos de formación que buscan facilitar la inclusión de personas con diversidad funcional en el mercado laboral, concretamente en el sector tecnológico.

La tasa de paro de personas con diversidad funcional, según el INE, es de un 22%, 8 puntos porcentuales más que el del resto de la población, de ahí que la asociación de la aseguradora DKV y la filial española de la marca tecnológica japonesa pongan el foco en reducir la tasa de paro y de vulnerabilidad social en el colectivo.

El acto, aparte de presentar la iniciativa, ha servido como ceremonia de graduación de la primera promoción que ha cursado la formación ofrecida. Uno de ellos ha sido Adrián Vargas Sánchez, que cuenta que se tratan de unos cursos "muy completos" en el que especializan a los alumnos en accesibilidad y usabilidad en las páginas web.

Los cursos tienen una duración de dos meses en los que se incluyen las prácticas y no requieren ningún tipo de conocimiento previo para matricularse. Adrián las ha llevado a cabo en la Policía Nacional, donde ha trabajado mejorando la accesibilidad de los pdf del cuerpo de seguridad. Según cuenta, una vez terminadas las prácticas le han dado la oportunidad de trabajar con ellos, ahora mismo se encuentra a la espera de la llamada que le sumergiría de lleno en el mercado de trabajo.

El presidente de DKV, la aseguradora detrás de una de las asociaciones que impulsan la iniciativa, Javier Vega, ha animado a las empresas a seguir su estela y trabajar en conseguir beneficios sociales. El directivo ha afirmado que el objetivo social de las empresas debería ser "maximizar el valor aportado a la sociedad" y que, por lo tanto, "no sería razonable ni responsable mirar a otro sitio y dedicarnos solo a ganar dinero".

DKV lleva 23 años trabajando con personsa con diversidad funcional y poco a poco han ido desarrollando un servicio de atención al cliente formado por personas del colectivo. En la actualidad la aseguradora cuenta con 600 de ellos en la plantilla y con el Hub de Diversidad Digital pretenden incorporar al sistema productivo aún más personas formándolas en TIC.

Ángeles Delgado, CEO de la filial española de Fujitsu, ha explicado que desde la empresa entienden que el reto tecnológico solo se puede afrontar desde la colaboración. Delgado ha indicado que el papel de la tercnología es que "ayude a que las brechas se cierren, no a que se generen". "Málaga ha sido la ciudad testigo de nuestros 50 años de historia en España y no se me ocurre mejor sitio para seguir construyendo futuro", ha afirmado la directiva.

Al acto ha acudido el alcalde, Francisco de la Torre, que ha otorgado dos de los diplomas a los graduados y ha señalado a la inclusión como uno de los "pilares" de la estrategia de la ciudad junto a la cultura, la educación y la tecnología.

El presidente de Málaga Inclusiva, Miguel Ángel Martín, ha reivinidicado el papel dignificador del trabajo, al que contribuyen desde la asociación. En 2022 más de 150 personas con diversidad funcional encontró trabajo estable con la colaboración de Málaga Inclusiva. También han acudido al acto el presidente de Smart City Cluster, Vito Epíscopo, que ha incidido en el papel de la diversidad en la organización: "una ciudad no puede ser inteligente si no es inclusiva".

A la graduación la ha seguido una mesa redonda llamada "El reto de la inclusión en el sector TIC", en el que se abordaron los retos y desafios de la inclusión en los tiempos de cambio tecnológico.