La inflación aflojó en marzo de manera significativa su ritmo de subida gracias a la moderación del precio de los combustibles y la electricidad, aunque esa contención fue algo más discreta en el caso del precio de los alimentos, que continúan así registrando fuertes aumentos interanuales. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado mes ha terminado a nivel general en la provincia de Málaga con una subida del 4% en el Índice de Precios al Consumo (IPC) en relación a hace doce meses, tres puntos por debajo del dato de febrero, que fue del 7,2%. En términos mensuales, los precios aumentaron en marzo un 0,3% en relación a febrero.

Hay que tener en cuenta que esta variación anual de los de precios se compara con marzo de 2022, el mes posterior al estallido de la guerra en Ucrania, en el que los precios se dispararon de golpe en Málaga un 3,2% en tasa mensual y 10,1% en tasa anual. El efecto estadístico hace así que las comparativas arrojen ya tasas más moderadas, debido a que los nivales actuales de inflación se cotejan ahora con el escenario donde se disparó la escalada del precio de la energía.

Lo más relevante de los datos del IPC de marzo es que la rebaja del IVA para el precio de algunos alimentos aprobada por el Gobierno continúa sin tener efectos demasiado claros: los valores de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas) han subido un 0,6% respecto al mes anterior, lo que se traduce sólo en una ligera bajada de la tasa interanual de subida, que se sitúa ahora en el 16,8% (en febrero estuvo en el 18,7%, en lo que fue un récord histórico de encarecimiento para la provincia).

En particular, y con el dato del IPC de marzo, los alimentos se han encarecido en Málaga un 17% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 14,2%. Ambos componentes de la cesta de la compra han registrado leves aumentos a lo largo del mes de febrero (un 0,6% la alimentación y un 0,3% las bebidas no alcohólicas). Tras estos datos, el ritmo de incremento interanual se reduce ligeramente tanto en alimentos (fue del 18,8% en febrero) como en el de bebidas no alcohólicas (el dato era del 15,1% el mes anterior).

Las bajadas más intensas se dan en el apartado energético de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que reflejan en Málaga un descenso interanual del 19,2%. El transporte baja un 4%.

Datos nacionales

En España, la inflación bajó con fuerza en marzo hasta el 3,3%, una tasa que rebaja en 2,5 puntos la registrada en febrero (6%), y que coincide con la adelantada por el INE a finales de marzo. Por su parte, la llamada inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos y energía, bajó en marzo hasta el 7,5%.

En esta ocasión, el IPC ha subido el 0,4% respecto a febrero, hasta situarse en el 3,3%. Tanto el Gobierno como los principales servicios de estudios, asumen que esta intensa corrección de la tasa de inflación de marzo puede ser pasajera, y que en los próximo meses pueden darse nuevos dientes de sierra que se seguirán explicando por la comparación con un 2022 fuertemente alterado por las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos.

Desde el Ministerio de Economía se valora que la inflación de marzo es casi tres veces inferior a la registrada un año antes y es también la más baja desde agosto de 2021. Asímismo se subraya que tras el máximo registrado en febrero (con una subida anual récord del 16,6%), la inflación de los alimentos bajó en marzo y destaca el buen comportamiento de los precios de la electricidad que el Ejecutivo atribuye a la llamada 'Solución Ibérica'.