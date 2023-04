Hidrógeno verde: la UMA apuesta por la energía del futuro

Julio Verne, adelantado a su tiempo, escribió sobre viajes a la luna, submarinos o helicópteros antes de que la gente pudiese siquiera soñar con ellos. Lo que no es tan conocido es que el visionario autor francés predijo también que el agua sería el combustible del futuro. «La energía del mañana será agua disociada en hidrógeno y oxígeno mediante la electricidad. Estos elementos garantizarán el suministro energético del planeta durante un periodo de tiempo indefinido», escribió Verne en 1874 en su libro La Isla Misteriosa. Otra profecía que hoy, un siglo y medio después, está a punto de convertirse en realidad.

El hidrógeno verde, es decir, hidrógeno obtenido mediante energía renovable, es un combustible limpio y sostenible que va a ser clave como vector energético en las próximas décadas. Una alternativa sostenible a los combustibles que ayudará a reducir la huella de carbono y acabar con la dependencia energética que algunos países, como España, tienen respecto a otras potencias extranjeras. Por ello, son muchos los miles de millones que se están invirtiendo en investigación con el fin de acercarnos, cada vez, a la energía del futuro. Una carrera por la que España está apostando fuertemente, con Málaga a la cabeza.

La Universidad de Málaga ha obtenido financiación para participar en el proyecto Erasmus+ ‘H2Excellence’, gestionado a través del Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga, que permitirá construir una plataforma europea de Centros de Excelencia vocacionales (CoVEs) que se espera que sean un referente en formación, investigación y transferencia de conocimiento en torno a este sector. Un proyecto de docencia financiado por la Unión Europea conformado por universidades, empresas privadas, y centros de formación profesional de seis países europeos. En total, participan 24 socios con un presupuesto de cuatro millones de euros.

El objetivo es diseñar un plan de estudios para poner en marcha un programa de máster y módulo de FP sobre hidrógeno verde que serán reconocidos a nivel europeo, para que, cuando llegue el momento, exista personal cualificado que pueda dar respuesta a la demanda de empleo derivada de la implementación de esta energía. «Nos estamos dando cuenta de que va a haber un nicho en el mercado laboral en los próximos cinco o diez años que va a requerir de personal cualificado en todo el tema relacionado con las pilas de combustibles, las hidrogeneras, el transporte, la generación de hidrógeno, y otros elementos de este campo tan amplio», afirma la catedrática del departamento de Ingeniería Química de la UMA, Olga Guerrero, que, junto al catedrático Enrique Rodríguez Castellón, forman parte del proyecto. Además de la Universidad de Málaga y la Universidad de Mondragón del País Vasco, forman parte del consorcio el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y el Centro Superior de Formación Europa Sur (Cesur).

Beneficios del hidrógeno verde

El hidrógeno verde es una energía completamente limpia que solo expulsa agua, lo que hace que se postule como el candidato perfecto para sustituir al gas natural y al petróleo, así como para descarbonizar determinados sectores.

Pero, ¿qué es exactamente y cómo funciona? «El hidrógeno es un combustible que hay que prepararlo porque no lo encontramos directamente en la naturaleza, al igual que la gasolina tenemos que fabricarla a partir del petróleo», explica Guerrero. Para poder obtenerlo hay que extraerlo de los compuestos en los que está, como, por ejemplo, en el agua (H20), aplicando electricidad en un proceso que se conoce como electrólisis y que es por el que más se está apostando en este momento. Pero, para que el hidrógeno pueda ser considerado verde, es fundamental que la energía empleada en esa extracción sea cien por cien renovable.

No obstante, aunque el hidrógeno verde se posiciona como el combustible del futuro, aún está lejos de instalarse a gran escala. El principal problema que tiene el hidrógeno es que hay que producirlo y, por ahora, no es un proceso fácil, ni mucho menos, rentable a pequeña escala por la enorme cantidad de energía que se necesita para generarlo. «Mientras haya petróleo asequible quizás no se implemente el hidrógeno porque no es rentable frente a la gasolina, que es relativamente barata y tiene toda la infraestructura montada. Pero en el momento en el que no tengamos petróleo, va a hacer falta el hidrógeno», reflexiona la catedrática de la UMA que hace hincapié en que el coche de hidrógeno ya existe con las mismas prestaciones que uno de gasolina y sin los problemas de autonomía limitada que sufren los automóviles eléctricos. «Lo difícil es tratar de implantarlo a nivel comercial por toda la infraestructura que hace falta para ello. Exige una gran transformación que no se produce de la noche a la mañana», añade.

Olga Guerrero insiste en que el hidrógeno tiene otros muchos usos aparte de la automoción y que ya se utiliza en algunas industrias, como la petroquímica o la espacial, y que, por eso mismo, cada vez harán falta más técnicos capaces de montar o reparar una pila de combustible, que es la pieza que se alimenta del hidrógeno para producir electricidad. El problema es que, por ahora, el hidrógeno que se fabrica principalmente no tiene un origen renovable, pues para generarlo se emplea gas natural, que es una fuente de energía fósil con el mismo efecto contaminante.

Retos pendientes

«Es una tecnología que ya está ahí, lo que falta es encontrar la manera definitiva de generarlo, almacenarlo y distribuirlo de la manera más eficaz». La catedrática de la UMA aclara que se trata de una molécula muy pequeña por lo que la forma de distribuirla y mantenerla no es sencilla, puesto que requiere de unas temperaturas muy bajas para conservarse en estado líquido. «El objetivo a alcanzar es lograr romper el agua de una manera efectiva y generar el hidrógeno que luego se usa en la pila sin generar ningún tipo de contaminante. El plan es perfecto, la cuestión está en que romper la molécula con poca energía es difícil», explica Guerrero. Aún así, insiste en que a día de hoy existe un gran volumen de investigaciones que trabajan en estos aspectos en busca de una solución, especialmente en España que lleva muchos años invirtiendo en investigación sobre este tema.

Aún queda un largo camino por recorrer, pero lo importante es que se van dando los primeros pasos y se está trabajando para estar preparado para cuando llegue. «En ciencia, aunque la tecnología no se vaya a usar hasta dentro de 30 años, tenemos que estar preparados, conocer la tecnología, tener grupos de investigación y expertos. Por eso es tan importante mantener la formación al día», subraya la catedrática.